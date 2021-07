Viterbo Covid, il bollettino del 5 luglio: un nuovo contagio e nessun guarito

05 luglio 2021 a

Un nuovo caso di Covid accertato oggi nella Tuscia, dove l'incidenza del virus - una costante ormai nelle ultime settimane - continua ad essere quasi inesistente. L'ultimo contagio comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo è collegato a un tampone eseguito su un cittadino residente nel comune di Ronciglione. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15.539.

Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione. Al momento, delle 23 persone refertate positive al coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 15.062 il numero delle persone guarite, mentre 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 173.709 tamponi, 186 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21.425. Sul fronte delle vaccinazioni, infine, nella Tuscia e nel resto della Regione "sono disponibili 28 mila dosi di cui 14.000 Pfizer, 3.500 Moderna e 10.700 J&J per le prime prenotazioni di chi ancora non ha iniziato il percorso vaccinale".

Lo comunica l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, che aggiunge: "In particolare, su Roma città, sono disponibili 12 mila dosi, il resto nelle province. La disponibilità di Astrazeneca è garantita per la copertura delle seconde somministrazioni". Infine oggi il camper itinerante della Asl di Viterbo per la campagna di vaccinazione attraverso la monodose Johnson&Johnsgon, dopo aver fatto tappa nei giorni scorsi prima a Valentano e poi a Montalto di Castro, toccherà Nepi e nelle prossime settimane anche diversi altri centri della Tuscia per cercare di raggiungere e di immunizzare il numero più alto della popolazione che non ha ancora ricevuto il vaccino.

