Viterbo, idroelettrico a Tarquinia: chiesti tre milioni di danni

Un risarcimento danni da oltre tre milioni di euro. La vicenda idroelettrico alla Cartiera potrebbe avere un epilogo economicamente pesante per diverse amministrazioni, tra cui il Comune di Tarquinia, che ha già dato mandato ai legali di opporsi. La società Ies ha presentato ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al fine di ottenere la condanna di tutte le amministrazioni coinvolte al risarcimento dei danni subiti, a causa degli atti, delle condotte e delle omissioni presuntivamente poste in essere in relazione ai procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici in località Cartiera e Ponte del Diavolo.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso proposto da Ies e finalizzato all’annullamento degli atti autorizzativi concessi ad altra società, tra i quali anche la deliberazione del Consiglio comunale del 20 dicembre 2015. Una storia che ha una genesi lunga. In passato il Comune aveva richiesto alla Provincia di Viterbo il subentro nella concessione, nonostante ciò la Provincia emetteva il proprio diniego alle predette istanze e, su richiesta della Società privata Ies, rilasciava alla medesima società la concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico per la durata di anni 30. Durante la conferenza dei servizi indetta dalla Provincia, il Comune depositava agli atti della conferenza una dichiarazione con la quale esprimeva parere negativo. Con delibera di Consiglio del 30 dicembre 2015, il Comune dichiarò che le aree avevano destinazione strumentale al perseguimento di finalità istituzionali dell’ente ed al soddisfacimento di interessi pubblici. La Provincia, alla luce anche dell’ulteriore parere negativo emesso dall’Ardis, rigettava la richiesta di autorizzazione unica e revocava la concessione alla Ies.

In seguito un’altra società otteneva dalla Provincia la concessione di derivazione acqua e l’autorizzazione unica alla produzione di energia elettrica su aree non di proprietà comunale. La Ies impugnava tutti i dinieghi della Provincia e gli atti poi rilasciati in favore della seconda società, vincendo la sua battaglia legale a cui ha fatto seguito la richiesta di danni.

