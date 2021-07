Viterbo, tornano alla luce le vasche di Grignano a Vetralla

Daniela Venanzi 04 luglio 2021 a

Era completamente ricoperto da rovi, da un inestricabile e fitta vegetazione che ormai aveva ripreso pieno possesso di quanto un tempo le apparteneva. Insomma la natura in località Grignano, dove una serie di vasche per abbeveratoio e un lavatoio antichi, facevano parte di un passaggio storico per il paese, e in un passato non troppo lontano anche di pellegrinaggio, complice l’incuria e la disattenzione degli uomini, aveva deciso di togliere la vista di quelle bellezze. Gabriella Decini 58 anni, di Vetralla, su sollecitazione di una segnalazione di Alessio Bianchi, ha lanciato un appello ad alcuni volontari di sua conoscenza. E detto fatto, come sempre accade, quando le istituzioni sono assenti, le braccia e soprattutto la sensibilità di quelle persone hanno fatto un miracolo. “Erano amici che conoscevo -dice la stessa Gabriella - e dei quali sapevo il forte attaccamento al territorio, proprio uguale a quello che ho io. Abbiamo fatto i primi tre interventi - spiega la volontaria - con il decespugliatore per togliere il groviglio in cui era sommersa l'antica costruzione, e poi con la forza della fatica e di altri attrezzi per eliminare la melma e la terra che si era depositata ovunque, abbiamo fatto il resto”.

Come mai avete deciso di mettervi in azione, non potevate sollecitare chi di competenza?

“Guardi - spiega Gabriella - è una cosa che ho sempre fatto, cioè intervenire in prima persona, sia quando lavoravo e oggi che purtroppo sono disoccupata. L’amore per il mio paese è qualcosa che va al di là delle competenze istituzionali e ho sempre pensato che dove l’Amministrazione è assente, noi abbiamo il dovere di intervenire, almeno quando possiamo. Mi piace studiare, sono appassionata di questa terra e della sua storia. Ogni volta, pur stando qui da tanti anni, scopro qualcosa di nuovo. Ed è un’emozione bellissima essere parte attiva. Una ricchezza della quale tutti dovremmo sentirci responsabili e proprietari. I cittadini uniti possono fare molto”.

Chi è stato con lei in questa avventura che oggi fa venire voglia di andare a scoprire questo luogo diventato magico?

“Intanto non è ancora finita, questi sono stati i primi tre interventi. E poi l’ispiratore cioè colui che ha rappresentato lo stato di abbandono del fontanile, è Alessio Bianchi. Alla nostra opera si sono uniti con determinazione e convinzione Renzo Ferri, Andrea Natali, Amerildo Menditto, Paolo Valotti e Agostino Pasqualetti". Un’opera meritoria dice qualche cittadino sorpreso da questa visione improvvisa che profuma di magico.

