Viterbo, scontro a Civita Castellana sulla festa delle meraviglie. La Pro loco: "Ci boicottano". Il sindaco; "Mancavano le autorizzazioni"

Civita Castellana, la Festa delle meraviglie, organizzata dalla Pro loco per metà giugno, riesce a svolgersi soltanto per metà e scoppia la polemica. “Tutte le attività previste nel programma e che necessitavano delle autorizzazioni istituzionali – spiega il presidente dell‘associazione Gabriele Aleandri -, non si sono potute fare. Non le ho ricevute. Parlo dello stand gastronomico , del Secondo trofeo della Contrada degli asini, della Sagra dei frittelloni, di quella delle ciliegie, dello spettacolo dei Bersaglieri e di quello della Rustica. Fortunatamente sono andate a buon fine la passeggiata falisca lungo la via Amerina, quella di mountain bike su tre Comuni e il moto raduno. Questa vicenda mi amareggia molto e chiedo chiarimenti all’Amministrazione comunale per la mancata concessione dei permessi”.

“Eppure - prosegue Aleandri -, tutti sapevano della mia festa, dato che il giorno 23 giugno ho inoltrato agli uffici comunali e protocollato la richiesta per il patrocinio, il suolo pubblico e un contributo. Il 12 maggio ho inviato al sindaco Giampieri anche una Pec, sempre per richiedere il patrocinio del Comune e il suolo pubblico per le vie San Giovanni e Marciano, piazza Duomo, via Garibaldi, piazza Matteotti, corso Bruno Buozzi, Orto di Miretto e i parcheggi centrali di via Belvedere. Tra l’altro avevo inviato anche precedentemente il programma dell’evento. Mi dicevano di procedere, di andare avanti”.

“Ma ciò che mi lascia più perplesso - racconta il presidente della Pro loco -, è avvenuto il 14 giugno quando venni convocato ad una riunione in Comune per parlare delle manifestazioni turistiche Estate 2021. Durante la riunione ero da solo. Si discusse soltanto della mia Festa delle meraviglie. Mentre stavo uscendo dalla riunione ormai conclusa, mi trovai di fronte a tante persone che erano state convocate per i festeggiamenti di San Marciano. Perché non si poteva discutere tutti insieme? Non erano manifestazioni estive anche quelle? Sinceramente non capisco. Non capisco perché anche nel 2019 non si riuscì ad organizzare la Sagra delle sagre. Mi sembra che nei miei confronti ci sia una sorta di ostruzionismo”. Alle dichiarazioni di Gabriele Aleandri, risponde il sindaco Luca Giampieri che puntualizza: “Le iniziative previste nella Festa delle meraviglie non si sono potute svolgere semplicemente perché gli enti preposti non hanno rilasciato le autorizzazioni di loro competenza. Non esistono altre motivazioni”.

