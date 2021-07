Viterbo, morto dopo incidente con il parapendio a Tarquinia. Mario Mulliri stava per andare in pensione. Chi è la vittima

04 luglio 2021 a

Una folata di vento maledetta. Un incidente incredibile che è costato la vita a Mario Mulliri, 63enne originario della Sardegna ma residente a Marina di Cerveteri. Venerdì nel tardo pomeriggio è caduto dall’altezza di circa 15 metri dopo essere stato trascinato in aria dal suo parapendio. Doveva essere un pomeriggio di svago, invece si è trasformato in un pomeriggio di tragedia.

L’uomo era arrivato nella zona dell’Ara della Regina e stava preparando il suo parapendio per il volo. All’improvviso la folata di vento che ha “impennato” in aria lo stesso parapendio. Il 63enne è rimasto aggrappato alle funi più che ha potuto, ma non avendo a disposizione i comandi del velivolo ne ha perso il controllo. E’ rimasto aggrappato alle corde poi, forse perché allo stremo delle forze, è caduto dall’altezza di 15 metri in un campo. La terrificante scena è avvenuta sotto gli occhi degli amici con i quali condivideva la passione per il volo e del parapendio in particolare. Mulliri era un pilota piuttosto esperto e conosciuto nell’ambiente degli appassionati.

Sono state proprio le persone che erano con lui a chiedere aiuto. Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri di Tarquinia e quelli della Compagnia di Tuscania, poi i sanitari del 118 che hanno provato rianimare l’uomo. Ma non c’era più nulla da fare. Il cuore del 63enne, che lavorava in un supermercato e sarebbe andato in pensione tra qualche settimana, aveva già cessato di battere.

A Cerveteri Marina lo conoscevano tutti, sia per il suo lavoro in un supermercato che per la sua passione per il volo. Mario Mulliri, il 63enne morto in un incidente con il parapendio a Tarquinia venerdì sera, era vicino alla pensione. Tra qualche settimana avrebbe potuto dedicarsi con maggiore frequenza alla sua passione che era quella del volo. “Questa giornata rimarrà per me sempre sfocata. La tua assenza si fa sentire e si farà sentire, oggi non ho perso solo un padre ma un amico, un Confidente un uomo. Te ne sei andato facendo ciò che amavi, vola più su e ogni tanto abbassa lo sguardo su di me. Ciao papà, anzi come ti chiamava tuo nipote ciao nonno volo”, ha scritto il figlio su Facebook. I funerali domani alle 16 nella chiesa San Giovanni Battista a Ladispoli.

