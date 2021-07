Viterbo, bambino azzannato alla gola da un cane. Trasportato al Gemelli in elicottero

03 luglio 2021 a

Un bambino di 6 anni è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli per delle lesioni alle vie respiratorie causate, sembra, dal morso di un cane. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 2 luglio in un paesino dell'Alta Tuscia. Il piccolo, la dinamica non è ancora chiarissima, è stato morso da un cane all'altezza della gola. Da quello che si è appreso l'animale non era di grossa taglia, tuttavia ha ferito in maniera seria il piccolo che è stato portato in ospedale dai genitori. In un primo momento le ferite non sembravano gravissime tanto che sono state medicate dai medici e il piccolo è tornato a casa.

Ma nella serata il bambino ha iniziato a lamentare problemi nel respiro. Così è tornato in ospedale dove sono state riscontrate delle probabili lesioni alle vie respiratorie, conseguenza probabilmente dell'aggressione del cane. A quel punto i sanitari hanno disposto il trasferimenti d'urgenza a Roma. Il piccolo dunque è stato portato in elicottero al Policlinico Gemelli dove è stato ricoverato. la prognosi per il momento è riservata. i medici stanno cercando di capire l'entità delle lesioni.

Resta da capire la dinamica dell'incidente. Il bambino, da quello che filtra, è stato aggredito dall'animale che non destava particolare preoccupazione all'improvviso. Le ferite sono state fatte in un punto delicato ed hanno toccato le vie respiratorie.

