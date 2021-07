Viterbo Covid, il bollettino del 3 luglio. Nessun nuovo caso e 3 guariti. I positivi scendono a 22

03 luglio 2021 a

Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore e 3 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Viterbo sull'emergenza coronavirus del 3 luglio. Nessun nuovo caso accertato di positività al Covid-19 è stato comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 15537. Sono guariti 3 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 2 a Gallese, 1 a Caprarola.

Al momento, delle 22 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15061 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 173218 tamponi, 298 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21424.

ISono 52.682.992 i vaccini anti- Covid somministrati nel nostro Paese, l’89.4 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 58.682.992 (41.008.271 Pfizer/BioNTech, 10.414.040 Vaxzevria di AstraZeneca, 5.446.115 di Moderna e 2.046.506 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 19.462.810 (il 36,04 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:08 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 9.230.353 (92,1 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 5.336.169 (89,5 per cento) e Campania con 5.073.868 (88,9 per cento).

