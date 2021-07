Viterbo, morto dopo caduta dal parapendio. Il drammatico incidente a Tarquinia, chi è la vittima

02 luglio 2021 a

E' stato un drammatico incidente. Una folata di vento di troppo e quel parapendio che è schizzato in aria. Poi la caduta da circa 15 metri di altezza che non ha lasciato scampo a un 63enne di Cerveteri originario della Sardegna. Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 2 luglio nella campagne di Tarquinia vicino nella Valle della Civita in un campo non molto lontano dall'area archeologica.

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Tarquinia e quelli della Compagnia di Tuscania. Tuttavia da una prima ricostruzione sembra che il 63enne stesse preparando il parapendio quando un'improvvisa folata di vento ha fatto "decollare" il velivolo. L'uomo ha provato ad aggrapparsi alle funi ed è stato trascinato in aria. Ma in quelle condizioni non aveva il controllo del parapendio. Non aveva sotto controllo i comandi. Ha provato con tutta la forza a restare aggrappato alle funi poi, privo di forza è caduto da un 'altezza di circa 15 metri. L'impatto con il suolo è stato violentissimo. Da quello che sembra l'uomo è morto sul colpo.

A rendersi conto della gravità dell'incidente sono state alcune persone che come lui stavano uscendo con il parapendio. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Ma, nonostante i tentativi di rianimare l'uomo, ormai era troppo tardi. I sanitari si sono arresi dichiarando il decesso dell'uomo. la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. La morte, con ogni probabilità è avvenuta sul colpo. Sono stati ascoltato i testimoni anche se la dinamica, come detto appare chiara. L'uomo, da quello che si è appreso, era molto conosciuto a Cerveteri dove lavorava in un supermercato. Secondo quanto riferisce Etrurianews tra qualche giorno sarebbe andato in pensione e aveva deciso di passare qualche ora di svago con il parapendio.

