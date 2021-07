Mourinho show a Roma. L'aereo guidato da Friedkin, la festa dei tifosi e il mercato "Voglio una squadra vincente" | Video

02 luglio 2021 a

L'aereo guidato dal presidente. L'atterraggio. La festa dei tifosi prima a Ciampino poi a Trigoria. E' stato il Mourinho day a Roma con i tifosi impazziti per l'arrivo in città dello Special One che a fine giornata in un'intervista al sito internet del Club promette: "Voglio una squadra vincente". L'Air Special One è atterrato a Ciampino alle 14.12 di venerdì 2 luglio. Una data che i tifosi giallorossi hanno già cerchiato nel calendario. Un po come quando il 10 agosto del 1980 arrivò Falcao o, molto più recentemente, Dzeko. A portarlo a Roma, non solo firmando i contratti e sborsando i soldi, è stato fisicamente il presidente Dan Friedkin che ha guidato l'aereo che ha volato dal Portogallo fino alla Capitale. Nell'aereoporto romano circa 500 tifosi impazziti che hanno intonato i cori. Mou ha mostrato subito la canonica sciarpa giallorossa. Ora ci sarà una quarantena di 5 giorni per l'allenatore che recentemente è stato in Inghilterra poi inizierà a lavorare con la squadra. La presentazione ufficiale dovrebbe essere programmata per la prossima settimana. Intanto c'è stato un bagno di folla a Trigoria con Mourihno che si è affacciato per salutare i tifosi in festa. La giornata del tecnico portoghese era iniziata la mattina con un video messaggio registrato prima di imbarcarsi sull'aereo: "Ciao tifosi della Roma, sto arrivando". Sui social i tifosi lo hanno "travolto" di like, compreso Granit Xhaka il centrocampista svizzero dell'Arsenal obiettivo numero uno dei giallorossi.

LIVE: José Mourinho arrives in Rome! https://t.co/KPOJYOIusr — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021

Poi le prime parole da tecnico: "Non vogliamo che il successo sia un momento isolato. Un momento che, ovviamente, tutti si godrebbero. Non vogliamo che ci siano conseguenze negative. Vogliamo creare qualcosa che duri nel tempo. Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra", sono le prime parole del nuovo tecnico giallorosso che aggiunge: "Abbiamo terminato la scorsa stagione a 29 punti dalla prima e a 16 punti dal quarto posto. Ma un club non si giudica dall’ultima stagione. Un club si giudica da un punto di vista più ampio. E io so molto bene cosa sia l’As Roma. Conosco la tifoseria, conosco la passione, e se pensi che il progetto sia 'domani arrivo e dopodomani vinciamo', beh, questo non è un progetto. Quello della Roma è un progetto con il quale la proprietà intende lasciare un’eredità per gli anni a venire. Intende fare qualcosa di importante per il club, lavorando a un progetto che sia sostenibile. Vuole creare le basi per il successo".

Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ❤️#ASRoma pic.twitter.com/u8EbdEJGNq — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021

"Spero che questo successo possa arrivare mentre io sarò qui -prosegue Mourinho al sito giallorosso-. Perché il contratto che ho firmato è un contratto triennale. Magari sarà solo il primo contratto, forse un giorno ne firmerò un secondo. Spero che i risultati del nostro lavoro si potranno vedere mentre io sarò qui. Voglio davvero che questo accada. Ma affrontiamo una cosa alla volta. Sono molto contento di fare parte di questo progetto. E, lo ribadisco, non è il progetto di qualcuno. È il progetto dell’As Roma”, conclude il tecnico portoghese.

