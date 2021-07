Viterbo, inventa la bici con lo stereo. Pedalate a tutto volume a Civita Castellana. L'idea di Michael Calzoni

Alf. Parr. 03 luglio 2021 a

a

a

A Civita Castellana è stata inventata la bicicletta con impianto stereo incorporato. A realizzarla è stato il giovane ventunenne Michael Calzoni, esperto in informatica e in telecomunicazione. ”Da sempre - racconta -, sono un appassionato di musica. Dato che, vivendo in condominio, spesso non potevo ascoltarla a mio piacimento, ho deciso di godermela in sella alla mia bicicletta. Dopo vari cambiamenti e modifiche, oggi monto sulla bici ben tre circuiti led alimentati a 5 volt. Oltre alle casse audio c’è anche uno stereo Bluetooth. Tutto viene gestito dal cellulare. L’impianto stereo si può montare e smontare in soli venti minuti. Debbo ammettere che la mia invenzione piace alla gente”.

Nocciole, azienda civitonica inventa una nuova macchina per la raccolta

“ Una sera - spiega -, mi fermarono alcune ragazze che stavano partecipando ad una cena di laurea. Mi chiesero se potevo accendere la musica, lo feci volentieri. Ballarono e cantarono per venti minuti. Alla fine mi fecero tanti complimenti” .

Pesca un tonno gigante. L'impresa di Caterina Stragapete

“Mi piacerebbe molto fare il dj - conclude il giovane -. Il mio nome d’arte è Kromonodj. Ho collaborato con Gianko come fonico e anche con la band Mega Wave’s nelle serate con il karaoke. L’esperienza e le conoscenze musicali non mi mancano”.

I pescatori della squadra The Pap Fishing catturano squalo di 40 chili | FOTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.