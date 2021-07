Viterbo, aumenti di stipnedio e promozioni facili nella Talete. Indaga la Corte dei conti: "Danno erariale?"

Massimiliano Conti 03 luglio 2021 a

Andavano da 200 a 500 euro, a seconda dell’inquadramento, gli aumenti in busta paga riconosciuti ai dipendenti di Talete, sia amministrativi che operai, tra il 2004 e il 2017, senza nessuna giustificazione reale, se non forse la vicinanza a questo o quello sponsor politico o l’appartenenza a questo o a quel partito.

La Procura della Repubblica di Viterbo, chiamata in causa dalla dem Luisa Ciambella lo scorso anno con un esposto sottoscritto anche da altri 4 consiglieri comunali (tra i firmatari il tarquiniese Maurizio Conversini e il montaltese Fabio Valentini), ha ritenuto questi aumenti irregolari e, su richiesta della Guardia di finanza che ha condotto le indagini, ha trasmesso tutti gli atti alla Corte dei conti. Quest’ultima, svolti gli approfondimenti del caso, dovrà valutare se c'è stato o meno danno erariale da parte dei dirigenti che concessero quegli scatti in busta paga (tuttora vigenti), e dei soci di Talete (sindaci o delegati alle partecipate) che avrebbero dovuto esercitare il controllo analogo. In realtà un approfondimento sulla questione delle “promozioni facili” sollevata da Ciambella e dagli altri firmatari dell'esposto, lo aveva commissionato anche l’ex presidente di Talete Andrea Bossola. Un incarico dato a uno studio di avvocati che, sottolinea l'ex vicesindaca di Viterbo, “non ha prodotto nulla ma che è costato alla società, e quindi ai cittadini, ben 26 mila euro”. “Le mie interrogazioni sulle risultanze di questa indagine non hanno avuto mai risposte - ricorda Ciambella – così come non ne hanno avute quelle relative alla prassi di spezzettare gli affidamenti per aggirare le procedure di evidenza pubblica”. Proprio “il velo di inespugnabile silenzio” intorno a Talete ha indotto la consigliera comunale a imboccare la strada del Riello, cioè dell’esposto contenente 15 rilievi, a sei dei quali la magistratura ha fornito risposte: “Se è vero che una parte delle irregolarità accertate non hanno prodotto conseguenze penali (nel caso degli affidamenti, perché giustificate dall’urgenza, ndr) e un’altra parte è risultata prescritta – sottolinea Ciambella – è anche vero che chi guida oggi Talete, o chi ne controlla l’operato, dovrebbe impedire che queste condotte vengano reiterate, onde evitare che in futuro acquisiscano anche rilievo penale”.

In questo senso, in merito alle promozioni facili, l'esponente dem liquida come inaudita la soluzione proposta durante la conferenza stampa di giovedì in Comune dall’amministratore unico di Talete, Salvatore Genova: riallineare le buste paga dei dipendenti con i prossimi scatti. Ovvero, più soldi a tutti. Tanto è sempre Pantalone che paga.

