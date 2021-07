Lazio, concorsi truccati alle Asl. Gli indagati viterbesi. D'Amato: "Ci costituiremo parte civile"

M. C. 03 luglio 2021 a

Concorsi truccati nelle Asl del Lazio, sono undici in totale gli indagati nell'inchiesta, due dei quali viterbesi: l’ex sindaco di Sutri Anna Guadagnini e di Luciano Corinti, entrambi dipendenti della Asl di Viterbo e commissari d’esame a Latina. Secondo quanto riporta il sito Latina Oggi, c'è in particolare una intercettazione che viene ritenuta centrale tra Moscardelli e Rainone, i quali definiscono “nostro” il concorso Asl: è quando Rainone, dopo aver dato prova di aver favorito uno dei candidati, chiede conto al segretario del Pd della sua utilità.

“Ma quand'è che tu pensi di avere delle novità?”. “E per rendere più efficace il suo contributo per i candidati da favorire - aggiunge il magistrato riferendosi al dirigente della Asl - prospetta una ulteriore utilità che può assicurare oltre che con il superamento delle prove anche con l'assegnazione delle sedi”.

Da parte sua, va detto, l’assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato annuncia subito che “Il servizio sanitario regionale e la Asl di Latina si costituiranno parte civile nell’ipotesi di rinvio a giudizio riguardo ai fatti che sta accertando la magistratura del capoluogo pontino. Bene ha fatto la Asl di Latina in accordo con la Direzione regionale sanità – aggiunge D'Amato - a revocare il concorso prima degli avvisi di garanzia e dare mandato di sospendere tutte le persone coinvolte. La dottoressa Silvia Cavalli, direttrice generale dell'Azienda sanitaria locale, gode del pieno sostegno e ha il mandato di sradicare ogni tentativo di pratiche illegali e di non guardare in faccia a nessuno, dando la massima collaborazione dunque all'autorità giudiziaria”.

