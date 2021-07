Viterbo, morto dopo essere precipitato con il parapendio a Tarquinia. La vittima aveva 60 anni

02 luglio 2021 a

a

a

Precipita con il parapendio e muore. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di su venerdì 2 luglio a Tarquinia. Per cause che sono ancora da accertare un parapendio è precipitato nella Valle della Civita al confine con il territorio di Monte Romano. Nulla da fare per il 60enne di Cerveteri che stava guidando il parapendio. La tragedia è avvenuta intorno alle 18. Sul posto i carabinieri e il 118. Nulla da fare per l'uomo che è stato dichiarato deceduto.

IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.