Viterbo Covid, il bollettino del 2 luglio. Nessun nuovo caso e niente guariti nelle ultime 24 ore

02 luglio 2021

a

a

Covid: nessun nuovo caso e nessun guarito nelle ultime 24 ore nella Tuscia. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di venerdì 2 luglio della Asl di Viterbo. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 15537. Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione dal Covid-19.

Al momento, delle 25 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 15058 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 172920 tamponi, 277 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21421.

Intanto in un'intervista al Corriere della Sera l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato è tornato ad affrontare il problema delle forniture dei vaccini Pfizer: "I tagli ci saranno eccome, così come ci saranno inevitabili conseguenze sulla campagna vaccinale. Le difficoltà riguardano soprattutto Pfizer, il vaccino su cui, per le attuali impostazioni, si fa affidamento per l’80%. A giugno - spiega - nel Lazio sono state consegnate un milione 700 mila dosi, di cui 360 mila il giorno 30. Per cui di fatto verranno utilizzate in questo mese. Volendo quindi essere magnanimi e corretti, si andranno ad aggiungere alle quattro forniture previste a luglio per un totale di 1,1 milioni di dosi. Ma proprio con quelle dell’altro ieri siamo pur sempre a circa 1 milione e 400 mila. Ovvero meno del mese precedente". Questa situazione, spiega D’Amato, "nel Lazio, fondamentalmente, avrà tre ripercussioni. Primo: interrompere le prenotazioni con Pfizer per i residenti con più di 17 anni. Secondo: posticipare a dopo Ferragosto l’avvio della campagna vaccinale dai pediatri di libera scelta per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni. E terzo: spostare di una settimana tutte le prenotazioni della prima dose per chi aveva fissato la somministrazione dall’11 al 15 luglio. Ci dispiace per questo stop indesiderato, finora eravamo riusciti a non interrompere mai le inoculazioni, ma se le cose restano così, non abbiamo alternative. Anche perché nel conteggio delle dosi c’è da tenere in considerazione che dobbiamo sempre poter garantire i richiami".

