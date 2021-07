Viterbo, esondazioni del fiume Mignone a Tarquinia. Chiesti altri 300 mila euro alla Protezione civile

Fabrizio Ercolani 02 luglio 2021 a

Tarquinia, alla presenza degli ingegneri idraulici e della direzione regionale stamani si è svolto un sopralluogo sul fiume Mignone, organizzato dall’Università agraria di Tarquinia ed in particolare dal vicepresidente Alberto Tosoni, per visionare i recenti interventi effettuati dalla Regione e discutere di tratti ancora critici. La Regione è intervenuta in diversi punti, lungo un tratto di circa 10 chilometri effettuando lavori di manutenzione, ripristino delle sponde, rimozione di sedimenti e vegetazione che ostacolavano il deflusso regolare del corso d’acqua.

La Direzione lavori pubblici ha inoltrato una richiesta per un ulteriore finanziamento per 300 mila euro alla Protezione civile, al fine di mettere in sicurezza i tratti ancora critici sulle sponde del fiume Mignone a monte della statale 1/A12. Sul posto anche il consigliere regionale 5 Stelle Silvia Blasi. “Ringrazio i funzionari regionali e gli ispettori idraulici sempre attenti e presenti sul territorio – dichiara -. Seguirò l’iter dei finanziamenti in Regione al fine di garantire il loro fattivo impiego prima dell’autunno, così da assicurare agli agricoltori una maggiore tutela del territorio e del loro lavoro”.

Il fiume Mignone in questi ultimi anni ha continuato a esondare: lo ha fatto a dicembre 2020 e negli ultimi mesi del 2019 con le conseguenze che si possono immaginare. Fino al 2021, però nonostante la determinazione del 30 ottobre 2015, l’ordinanza della Prociv del 15 novembre 2018, vari impegni presi tra i quali un ordine del giorno approvato dal Consiglio il 14 luglio 2020, nulla è stato fatto. Il 13 gennaio 2021, è stato approvato un ordine del giorno collegato ad un emendamento presentato proprio da Silvia Blasi al bilancio, che ha stanziato complessivamente 150.000 euro a valere sulla legge regionale “Organizzazione regionale della difesa del suolo” per la manutenzione dei corsi d’acqua.

Da quel momento si è sbloccata la fase operativa, grazie anche alla costanza e perseveranza da un lato della Blasi e dall’altro del vicepresidente dell’Agraria Alberto Tosoni. Interventi urgenti ed indifferibili volti a tutelare l’incolumità delle persone, delle aree agricole e della viabilità rurale. Un’attenzione particolare anche verso gli affluenti del Mignone, in particolare il torrente Melledra che, proprio nel 2019, ha rotto gli argini invadendo tutte le campagne limitrofe e causando non pochi danni ai fondi. Il fiume Mignone è un corso d'acqua della lunghezza di 62 chilometri che nasce dai monti Sabatini, nel territorio del comune di Vejano, a nord-ovest del lago di Bracciano e sfocia nel Comune di Tarquinia. La manutenzione è fondamentale.

