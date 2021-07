Viterbo, a Vetralla i residenti finanziano i lavori per strade e taglio dell'erba. Colletta a Cinelli

Daniela Venanzi 02 luglio 2021 a

a

a

Come può una comunità di oltre 50 famiglie, con i propri vissuti familiari, le incombenze e le tasse da pagare, essere abbandonata e dimenticata? Succede al Cinelli, frazione di Vetralla, dove i cittadini esasperati e non considerati hanno risolto con il sistema fai da te. Dopo proteste e lettere inutili, hanno deciso di ricorrere al vecchio detto: Comanda e fai da te sarai servito come un re. Così per gli oltre cinque chilometri di strade disastrate, si sono fatti promotori di una campagna su whatsapp per raccogliere quanti più fondi possibili, e riparare da soli il tratto e le numerose buche presenti. Hanno acquistato l’asfalto, e hanno provveduto con l’ennesimo provvedimento tampone, a recuperare un minimo di percorribilità. L’altra volta l'iniziativa era partita da Federica, la titolare del locale che insiste sulla strada, e che senza alcun intento polemico aveva lanciato l’idea, subito raccolta dalle famiglie. L’apporto del lavoro volontario di qualche residente ha fatto il resto.

Raddoppio Cassia, la Regione mette sul piatto 400 milioni

Oggi, con la pioggia abbondante del mese di maggio e la vegetazione sempre più fitta, i cittadini hanno ripreso in mano i mezzi propri, come i trattori e le falciatrici, per avere un po’ di decenza e per fare lo sfalcio delle banchine ormai invase dall’erba. Anche il comitato nato ad hoc, quello del Cinelli, una volta sempre in fermento, appare ormai rassegnato all’iinerzia. Inoltre da più di tre settimane, lungo le cunette sono stati abbandonati un lavandino, un water e i resti di un divano. Gente che probabilmente non avendo più disponibili le isole di prossimità, per conferire rifiuti approfitta e scarica dove vuole. Eh già perché al Cinelli c’è pure una parte di cittadini, quella al confine, che fa capo a Viterbo e non a Vetralla, e quindi con l’avvento del porta a porta è rimasta orfana del servizio, pur pagandolo a Viterbo. Il problema, ha risposto qualche amministratore locale, è che la competenza della strada è dell’Arsial e per i rifiuti una parte spetta di competenza a Viterbo, e quindi non ci si può fare niente.

Non si ferma all'alt, travolge carabiniere e fugge. Donna arrestata dopo insegumento fino a Roma

“Certo - aggiunge una signora di 53 anni B. C. residente della zona -, qualcuno potrebbe sollecitare sia l’Arsial per la strada, che il Comune di Viterbo per la piccola zona di pertinenza rifiuti, a provvedere. E’ necessario insomma risolvere un degrado così evidente, che regala alla città di Vetralla, e non ad altri, una immagine tanto desolante quanto triste. Si tratta di politica. E pensare che a Norchia, - conclude la residente -, dove c’è la necropoli etrusca, fino a qualche anno fa, c’era anche un discreto turismo, oggi invece è quasi impossibile avventurarsi”. Nel frattempo le chiacchiere stanno a zero e le circa 50 famiglie continuano a tirarsi su le maniche, pur pagando le tasse. Questa volta però, non più con spirito battagliero, ma con una sconfortante rassegnazione alla perdita di qualsiasi diritto.

Strada in condizioni pessime, colletta per acquistare l'asfalto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.