Viterbo, percorre strada contromano e provoca grave incidente tra Sutri e Ronciglione. Alla sbarra

Percorse contromano un tratto della strada provinciale 83 che da Sutri conduce a Ronciglione causando un incidente in cui vennero coinvolti altri due veicoli. “L’imputato (un quarantenne) stava viaggiando nel senso opposto, ma io non ricordo nulla di ciò che accadde. Ho un blackout di 12 ore per il trauma cranico che riportai a seguito del sinistro avvenuto il 16 dicembre di 3 anni fa – ha raccontato un 29enne-. Ripresi conoscenza il giorno dopo. So solo che ero alla guida della Fiat Punto di mia suocera ed ero arrivato in prossimità del ponte situato sulla strada che da Sutri va a Ronciglione. Ricordo soltanto che un’altra macchina mi venne addosso. Fui soccorso e rimasi 17 giorni ricoverato presso il reparto di rianimazione e i medici mi dichiararono in pericolo di vita per le numerosissime fratture sparse in tutto il corpo. Quando fui dimesso iniziai un percorso riabilitativo e fisioterapico che durò 3 mesi. Fui completamente risarcito del danno subito e non sporsi querela. Il conducente che stava andando in contro senso centrò due vetture: la mia e un’altra innescando una carambola”.

Successivamente ha deposto un ex carabiniere 60enne, anch’egli coinvolto nel sinistro. “Ero diretto a Ronciglione e mi trovavo esattamente dietro, nello stesso senso di marcia percorso dall’altro conducente che ebbe la peggio- ha dichiarato il testimone-. Una volta che mi accorsi di questa macchina che sopraggiungeva in senso contrario, cercai di rallentare e di frenare per scongiurare la collisione, ma fui urtato dall’auto che mi precedeva e dall’altro veicolo. Ho difficoltà a ripercorrere quegli attimi perché ho dei vuoti di memoria. Riportai delle lesioni alla schiena e a un tallone per i quali risento ancora degli strascichi, ma mi fu riconosciuto un risarcimento di 1000 euro e non mi fu addebitata nessuna contravvenzione. Il ragazzo che era alla guida del mezzo andava in discesa contromano”.

Si tornerà in aula il 10 marzo del prossimo anno e durante l’udienza verrà ascoltato l’ultimo teste. Inoltre, nel corso della seduta, l’imputato, davanti al giudice Francesco Rigato, risponderà alle domande del pubblico ministero.

