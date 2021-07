Viterbo, pioggia di soldi dal governo. Scontro Tra Ubertini e Alessandrini. Il retroscena

Massimiliano Conti 02 luglio 2021 a

Approvata, ieri mattina, giovedì 1 dopo una riunione fiume, la delibera di giunta contenente la richiesta di finanziamento nell’ambito del bando per la qualità dell’abitare, con la relativa ripartizione delle quote tra Stato, Comune di Viterbo e privati. Il vicesindaco Claudio Ubertini derubrica a normale scambio di vedute lo scontro avuto mercoledì mattina con il collega di giunta e di partito Alessandro Alessandrini (che ha la delega al bilancio) le cui eccezioni sulla delibera avevano costretto la giunta a rinviare la pratica di un giorno. “Di fronte a un finanziamento senza precedenti per Viterbo, 37 milioni di euro, non capisco la necessità di enfatizzare degli scambi di vedute del tutto fisiologici”, sottolinea Ubertini.

Fatto sta che ieri mattina sono state necessarie ore per far digerire e votare a tutti i componenti dell’amministrazione una delibera preparata in fretta e furia degli uffici a causa dei tempi ristrettissimi. La lettera del governo – la graduatoria non è stata ancora pubblicata ma Viterbo è rientrata nella torta da 850 milioni complessivi - è arrivata infatti soltanto il 25 giugno, e di mezzo ci sono stati anche il sabato e la domenica. Ovviamente, oltre alle questioni tecniche, ci sono anche quelle politiche e personali: i 37 milioni di euro che pioveranno su Viterbo sono indiscutibilmente un grande risultato ottenuto dal vicesindaco e assessore all'urbanistica Claudio Ubertini, e nella giunta e nella maggioranza qualcuno che rosica, come è umano che sia, c’è.

Per essere precisi, il finanziamento statale sarà di 30 milioni di euro. Una quota dovrà metterla il Comune di Viterbo (5,8 milioni di euro) e un'altra ancora (un milione e 600 mila euro destinati alla riqualificazione dello stadio Rocchi, nell'ambito del progetto riguardante tutta l’area tra il Carmine e il Pilastro) la Us Viterbese. Ammesso che la società gialloblu disponga di una somma del genere.

