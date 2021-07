Viterbo, Talete. L'amministratore Salvatore Genova in Comune. Furioso scontro con la consigliera Luisa Ciambella

M. C. 02 luglio 2021 a

La conferenza stampa è finita con una violenta lite tra la consigliera Ciambella e l’amministratore unico di Talete, Salvatore Genova, che a sorpresa si è presentato nella sala d’Ercole insieme all’addetto stampa della spa Armando Poggetti. A scatenare l’ira funesta della consigliera dem, il cenno di Genova al suo ruolo di amministratore comunale negli anni in cui sono avvenuti i fatti e gli atti oggetto dell’esposto. “Le promozioni risalgono all’epoca in cui lei era vicesindaca e assessore al bilancio e quindi spettava anche a lei esercitare il controllo analogo”. Immediata e furiosa la replica di Ciambella: “Negli anni 2013-2018 io ero assessore al bilancio ma non avevo la delega alle società partecipate. La rifiutai proprio perché consapevole di come funzionava il sistema, anche se non ancora ai livelli attuali. Tra l’altro come assessore feci approvare diversi atti che chiedevano a chi aveva quella delega di esercitare il controllo analogo”.

Ciambella ha annunciato che si riserva di valutare se nelle affermazioni di Genova possano esserci contenuti diffamatori. A indispettire l’ex vicesindaca è stato probabilmente il fatto che qualcuno possa aver fatto da suggeritore all’amministratore di Talete, il quale non essendo viterbese ed essendo arrivato in città solo da poco difficilmente poteva sapere del ruolo ricoperto dall’attuale consigliera ai tempi delle promozioni.

Genova è tornato quindi a parlare di fake news rispetto alle bollette: “Da quando mi sono insediato - ha detto - ho fatto della trasparenza il mio principale obiettivo ma mi sono ritrovato più volte a leggere notizie non vere”. Quanto alle promozioni facili, l’amministratore unico ha spiegato: “Ci sto lavorando, ma è passato tanto tempo e bisognerà aspettare i prossimi passaggi di livello per riallineare i contratti”. Affermazioni lunari secondo Ciambella, che ha infine ricordato a Genova “la pessima figura fatta a Mi manda Raitre”.

