Viterbo, Talete: nuovi guai. La Procura invia atti alla Corte dei conti

Atti irregolari e illegittimi. Lo dice la Procura della Repubblica di Viterbo di tutta una serie di procedure messe in atto negli anni da Talete per affidamenti di lavori e promozioni del personale, oggetto di un esposto presentato da Luisa Ciambella. Su 6 dei 15 quesiti posti dalla consigliera dem, i magistrati viterbesi hanno ravvisato irregolarità trasmettendo tutti gli atti alla Corte dei conti e optando invece per l’archiviazione dal punto di vista penale. “Dopo tante interrogazioni senza risposta, dopo essere stata offesa e dileggiata dai colleghi in questa sede, il morto è sulla bara”, ha detto Ciambella ieri mattina nell’aula consiliare di Palazzo dei Priori, durante una conferenza stampa convocata proprio per dare conto dell’esito dell’esposto.

Insieme all’ex vicesindaca erano presenti il consigliere provinciale Fabio Valentini, l’avvocato Luigi Bianchi e Maurizio Conversini, membro del Movimento civico per Tarquinia. A sorpresa alla conferenza stampa si è presentato anche l’amministratore unico di Talete Salvatore Genova, nel finale protagonista di un furioso botta e risposta con la consigliera del Pd. Ciambella ha esordito spiegando le ragioni che l’hanno indotta a presentare un esposto: “Dopo anni di mancate risposte alle mie interrogazioni, era l’unica strada, nell’interesse dei cittadini, per strappare il velo di silenzio inespugnabile che circonda Talete”. L’esposto si soffermava in particolare sul frequente ricorso ad affidamenti diretti di lavori, ricorrendo allo spezzettamento degli appalti per aggirare le procedure di evidenza pubblica, e su tutta una serie di “promozioni facili” decise dai vertici della spa nel corso degli anni, che hanno comportato per i beneficiari notevoli benefici in busta paga e anche ai fini del calcolo pensionistico. “In questo caso la Procura ha dichiarato prescritte le irregolarità dal punto di vista penale, ma da quello contabile invece le responsabilità sono tutte da accertare”, ha scandito Ciambella, sottolineando come i danni di queste “promozioni facili” li stiano pagando tuttora i cittadini.

“Dopo l’informativa, la Guardia di finanza ha chiesto alla Procura di inviare tutti gli atti alla Corte dei conti per i possibili rilievi amministrativi e contabili – ha aggiunto la consigliera –. La Procura, ha autorizzato e trasmesso tutto alla magistratura contabile, a riprova che non sono una visionaria e che quanto vado sostenendo da anni, nell’indifferenza, o peggio nello scherno, di tutto il sistema, aveva la sua fondatezza”. Ciambella ha poi richiamato Arena, in qualità di maggiore socio di Talete, al controllo analogo, “quello che non è mai stato esercitato in questi anni”: “Il nostro compito finisce qua, ma sarebbe veramente colpevole, di fronte a questi rilievi - ha aggiunto l’ex vicesindaca - continuare a mettere la testa sotto la sabbia. Voglio chiarire infine che non ce l’ho assolutamente con i dipendenti di Talete, piuttosto il contrario. La mia è una battaglia nell’interesse dei cittadini e di tutti quei lavoratori che tengono in piedi l’azienda e che non hanno mai beneficiato di favoritismi e promozioni facili da parte di una politica che invece ha sempre sfruttato Talete in maniera trasversale”.

Il provvedimento della Procura è stato notificato il 29 giugno e contro l’archiviazione non verrà presentata opposizione, perché, dice Ciambella, “non siamo interessati all’aspetto penale”.

