Mare, due donne in prima linea per il Lido di Tarquinia. Elette alla guida dell'associazione Più

01 luglio 2021 a

a

a

Tra gli organismi più propositivi c’è sicuramente l’Associazione per il Lido di Tarquinia Più, che di recente ha visto profondamente rinnovati i vertici con l’elezione a presidente di Maria Felicita Beretta e vice Fiorella Biancafarina. Due donne agguerrite e ricche di proposte a favore della località marina, al punto di aver già scritto al sindaco Alessandro Giulivi per evidenziare problematiche ma anche per lanciare idee in grado di far crescere l’attrattività del luogo, anche con iniziative di qualità capaci di dirottare verso il lido e le sue attività imprenditoriali, un numero sempre maggiore di turisti.

Sicurezza del ponticello delle Saline. Partiti i lavori

“Anche perché - osserva la presidente Maria Felicita Beretta –, quest’anno c’è reale fermento con nuove attività aperte che meriterebbero di essere sostenute nei loro sforzi”. Tra le problematiche per le quali l’associazione aspetta novità, vi è il ponticello sul fosso dei giardini da realizzare sulla battigia: un piccolo corso d’acqua che, di fatto, blocca le passeggiate sul bagnasciuga. In tema di ponti, resta sempre tra i desideri quello, sempre ciclopedonale, sul fiume Marta: tema aperto in Comune, dal cui confronto ci si attende una soluzione concreta che farebbe scattare al lido un lungomare invidiabile. Altro tema: un’area giochi per bambini. “Magari – afferma la vice Fiorella Biancafarina -, con attività serale all’aperto, con babydance, visto che negli anni passati, tale attività è stata molto apprezzata. Gli ampi spazi a disposizione potrebbero consentire anche un’area per attività sportive e fitness all’aperto, come peraltro già comunicato dall’assessore comunale Roberto Benedetti. Si potrebbe prendere in considerazione come location il Porto Clementino, per organizzare intrattenimento su prenotazione (apericene, piccoli concerti ecc.) nel rispetto delle norme anti-Covid”.

Gastronomia sotto l'ombrellone. Torna "Tipici da spiaggia"

Un problema forte, che ogni anno si fa sentire, riguarda la sicurezza, il rispetto delle cose pubbliche; quindi la vigilanza che si può effettuare anche con telecamere, in particolare nelle ore notturne. Ma va pensato anche un ampio spazio dove i giovani possano ritrovarsi nelle ore serali, come avviene altrove. Serve in tempi ristretti anche la realizzazione di un’area camper attrezzata nei pressi del Porto Clementino. L’associazione per il lido di Tarquinia “Più” lancia anche la proposta, per alcuni giorni, specie nel fine settimana, di visite guidate alla città, al museo e alla necropoli, con partenze dal lido. “Mi piacerebbe – concludono –, che il lido tornasse a splendere come negli anni settanta-ottanta quando noi, ragazzi di allora, lo chiamavamo la piccola Rimini del Lazio”.

Tornano i cani bagnino nelle spiagge del litorale viterbese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.