Viterbo Covid, il bollettino del 30 giugno. Nessun nuovo caso e 8 guariti. I positivi nella Tuscia scendono a 24

Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 nella Tuscia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Viterbo di mercoledì 30 giugno. Nell'ultimo giorno ci sono stati 8 guariti e dunque i positivi in provincia scendono a 24, nessuno ricoverato. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 15535. Sono guariti 8 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 4 a Gallese, 1 ad Acquapendente, 1 a Montalto di Castro, 1 a Monte Romano, 1 a Nepi.

Al momento, delle 24 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15057 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 172328 tamponi, 297 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21420.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nel Lazio è partita oggi, martedì 30 giugno, l’operazione Delta con i camper per la vaccinazione anti- Covid ad accesso diretto, sia in località montane sia in località balneari. In particolare ad Arcinazzo Romano e Affile (Asl Roma 5) e al Lido di Latina (Asl Latina). L’obiettivo è aumentare la copertura vaccinale per contrastare la variante Delta con un’iniziativa proattiva» Lo spiega in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Andiamo incontro ai cittadini che ancora non si sono vaccinati - sottolinea - Sarà una campagna capillare e ringrazio i nostri operatori e la collaborazione delle amministrazioni comunali". Sono 51.007.304 i vaccini anti- Covid somministrati nel nostro Paese, il 91,2 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 55.302.293 (37.404.244 Pfizer/BioNTech, 10.406.506 Vaxzevria di AstraZeneca, 5.445.037 di Moderna e 2.046.506 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 18.410.229 (il 34,09 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:10 di oggi 30 giugno.

