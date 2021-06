Viterbo, infrastrutture. Il vice ministro Morelli: “Trasversale, ultimo tratto a breve. Sulla Cassia già istituito gruppo di lavoro”

30 giugno 2021 a

a

a

Oggi, mercoledì 30 giugno, arriva in città il viceministro alle infrastrutture, il leghista Alessandro Morelli. Nel tardo pomeriggio sarà nella nuova sede di Unindustria, in via Faul, ed è chiaro che la sua presenza sarà fondamentale per fare il punto della situazione su alcune grandi opere, cruciali per lo sviluppo del territorio. Alla vigilia dell’appuntamento, però, Morelli ha rilasciato un’intervista al “Corriere” che anticipa un po’ alcuni dei temi che verranno messi oggi sul tavolo.

Boom di assunzioni nell'edilizia grazie ai bonus. Oltre 500 in pochi mesi



Viceministro Morelli, a che punto siamo per la trasversale Orte-Civitavecchia?

“La statale Orte-Civitavecchia, purtroppo, è una delle grandi opere incompiute del Paese, basti pensare che se ne parla dagli anni ‘70 e la sua realizzazione era prevista già nella Legge obiettivo 2001. Si tratta di un intervento di fondamentale importanza per la mobilità dei cittadini e delle merci nella Tuscia, sul quale il Governo ha deciso di porre una decisa accelerazione nominando un commissario straordinario. La realizzazione del tratto terminale da Monte Romano Est a Civitavecchia ora è una priorità nazionale. L’area è caratterizzata da peculiarità archeologiche e naturalistiche che hanno reso difficile, in questi anni, la definizione di un tracciato condiviso. Risolto il contenzioso, i lavori potranno partire a breve, e sono certo che il commissario saprà dare il giusto sprint”.

La strada di acceso a Civita diventa un caso. Rapporti tesi tra Comune e Prefettura



Alta velocità ad Orte, il territorio chiede un potenziamento. C’è l’interesse del Governo ad investire su questa tratta?

“La recente attivazione della fermata di Orte sulla rete ferroviaria ad alta velocità è un grande risultato per Lazio e Umbria. La posizione è strategica non solo per migliorare la mobilità dei cittadini, ma anche e soprattutto per intercettare flussi di viaggiatori a beneficio dell’economia locale e del turismo. Per il momento a Orte sono attivi due collegamenti al giorno verso le grandi città, se i volumi di traffico giustificheranno un aumento della frequenza e un potenziamento dei collegamenti, Governo e Rfi faranno la propria parte”.

Passiamo alla ferrovia Orte-Civitavecchia. E’ abbandonata, ma in buone condizioni. C’è speranza di rimetterla in funzione?

“Dal territorio mi giungono numerose segnalazioni che riguardano ferrovie oggi dismesse, ciò vale anche per la Orte-Civitavecchia. Dal 2017 è in vigore una legge che punta alla valorizzazione e alla rimessa in esercizio, ove possibile, delle linee ferroviarie turistiche in disuso come, appunto, la Orte-Civitavecchia. Mi risulta che in tempi recenti sia stato richiesto al Governo di elaborare uno studio di fattibilità per verificare che vi siano le condizioni per ripristinare la linea. Nel Pnrr ci sono ampi investimenti per le ferrovie storiche, specie in chiave culturale e turistica. Sussistendone le condizioni, anche la Orte-Civitavecchia, in tutto o in parte, potrà beneficiare di tali risorse”.

La strada di acceso a Civita diventa un caso. Rapporti tesi tra Comune e Prefettura



Raddoppio della Cassia da Monterosi a Viterbo, anche in questo caso se ne parla da 30 anni.

“La necessità di garantire collegamenti efficienti tra Viterbo e Roma è fuori discussione. Il fatto che se ne parli da decenni fa specie. Per come sono abituato io, e per quello che è lo spirito del gruppo della Lega, mi piacerebbe che il raddoppio della Cassia bis avvenisse in tempi ragionevoli. L’intervento costa circa 650 milioni e dovrebbe essere disponibile un finanziamento regionale di 400 milioni. All’interno del ministero, qualche mese fa, è stato istituto uno specifico gruppo di lavoro incaricato di valutare il progetto. Ciò che conta ora è chiudere la partita, reperendo le risorse mancanti, magari nel contratto di programma di Anas. I territori interessati meritano collegamenti sostenibili, soprattutto dal punto di vista umano”.

Terme Paliano, ritirato il piano. Addio a 400 posti di lavoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.