Viterbo Covid, il bollettino del 28 giugno. Nessun nuovo caso e 7 guariti: ancora 41 positivi nella Tuscia, nessuno è ricoverato

Nessun nuovo caso di positività al Covid nella Tuscia nelle ultime 24 ore. Ci sono 7 guariti. Nessun nuovo caso accertato di positività al Covid è stato comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 15535. Sono guariti 7 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 3 a Bomarzo, 3 a Monte Romano, 1 a Montalto di Castro.

Tutto esaurito nei ristoranti per i primi matrimoni dopo il lockdown. Il primo sì è quello di Greta e Stefano a Vejano

Al momento, delle 41 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15041 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 171729 tamponi, 198 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21403.

"Per sempre musica". Quaranta artisti si uniscono per ricominciare

"Ad oggi rispetto alle prenotazioni già fatte, fino al 15 luglio a noi mancano circa 100 mila dosi di Pfizer per rispettare il fabbisogno di chi si è prenotato. Abbiamo avuto una contrazione tra giugno e luglio di quasi il 35%". Lo afferma, in un’intervista a la Repubblica, l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato aggiungendo che slitterà la prima dose per circa 100 mila persone. "Abbiamo posticipato le prenotazioni dei ragazzi dai 12 ai 16 anni dopo Ferragosto - continua - Se i dati sono questi dovremo spostare di una settimana, cioè dall’11 al 18 luglio, chi è già prenotato". "Sono circa 100 mila, andranno contattate una ad una per comunicargli la nuova data della prima somministrazione del vaccino Pfizer", precisa l’assessore. Riguardo alle prenotazioni, "al momento sul portale regionale quelle di Pfizer sono chiuse. Poi ci sono i medici di famiglia che hanno ancora un pò di scorte". "Con AstraZeneca ormai lavoriamo quasi soltanto per i richiami, sia quelli sopra i 60 anni sia quelli degli under 60 che vogliono avere la seconda dose di quel vaccino", osserva. Sulla riapertura delle prenotazioni per Pfizer, "al momento non lo so - aggiunge D’Amato - Però se facciamo tutti i vaccini che sono già stati prenotati, malgrado il problema dei 100 mila, saremo comunque la prima regione italiana ad arrivare all’immunità di gregge. Credo che la raggiungeremo intorno al 10 agosto. Abbiamo ben il 34% dei cittadini che hanno già fatto la doppia dose, la seconda Regione è al 29%".

Covid, niente ricoverati a Belcolle. Gli infermieri di malattie infettive tirano un sospiro di sollievo

