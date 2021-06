Geotermia, terremoto in Francia riaccende le paure. Righini: "Non c'entra nulla con l'Alfina"

28 giugno 2021 a

Tornano all’attacco, contro la geotermia sull’Alfina, i sindaci dei 30 Comuni attorno al lago di Bolsena impegnati nella lunga guerra legale volta a fermare il progetto della centrale di Castel Giorgio. Alla base di una dura presa di posizione arrivata, con tanto di appello al Consiglio di Stato affinché accolga le loro ragioni, una scossa di terremoto avvenuta sabato in Francia nei pressi di Strasburgo. Insolitamente forte per l’area, secondo Rénass (Rete di monitoraggio sismico) sarebbe stata indotta nell’ambito di un esperimento - costituito da iniezioni di acqua ad alta pressione nel sottosuolo - finalizzato a verificare la possibilità di innescare la formazione di eventuali giacimenti geotermici. Eventi di questo tipo si verificherebbero quando le rocce calde presenti in natura vengono a contatto con l’acqua inserita artificialmente.

“La magnitudo della scossa - dicono i 30 sindaci in una nota - si avvicina a quella dei più forti terremoti osservati storicamente in quella zona e avviene molti mesi dopo l’arresto delle operazioni geotermiche decretato dalla Prefettura locale a causa di una serie di terremoti più deboli, ritenendo con ciò che la sicurezza non era più garantita. Le analisi dei sismologi francesi hanno evidenziato che si tratta in parte di terremoti innescati dovuti a modificazioni irreversibili del sottosuolo, con conseguenze imprevedibili e incontrollabili”. “La notizia - proseguono i sindaci - ha destato in tutti noi notevole preoccupazione perché, nel caso in cui un fenomeno del genere dovesse verificarsi dalle nostre parti, sarebbe molto più pericoloso, poiché abbiamo un potenziale raggiungibile di magnitudo 6: un tale terremoto sprigionerebbe un’energia mille volte più forte di quello di Strasburgo”. “Per questo - concludono - ci auguriamo che il ricorso al Consiglio di Stato contro l’impianto di Castel Giorgio ci veda vincitori e che il ministero per la transizione ecologica decida di non finanziare progetti pilota di centrali binarie che sono dello stesso tipo di quelle che hanno provocato il terremoto a Strasburgo. I sistemi geologici dell’area francese sono simili ai nostri, con l’aggravante che la nostra è anche area vulcanica, fattore che potrebbe aumentare il livello di rischio”. La nota è stata firmata da Roberta Tardani di Orvieto, Andrea Garbini di Castel Giorgio, Daniele Longaroni di Castel Viscardo, Sauro Basili di Allerona, Giovanni Arena di Viterbo, Paolo Dottarelli di Bolsena, Piero Rossi di Graffignano, Massimo Bambini di San Lorenzo Nuovo, Francesco Di Biagi di Latera, Roseo Melaragni di Piansano, Edoardo Giustiniani di Cellere, Giuseppe Ciucci di Farnese, Ermanno Nicolai di Tessennano, Stefano Bigiotti di Valentano, Maurizio Lacchini di Marta, Lina Novelli di Canino, Maurizio Testa di Monte Romano, Marco Bianchi di Celleno, Giuseppe Mottura di Civitella d’Agliano, Salvatore Serra di Ischia di Castro, Piero Camilli di Grotte di Castro, Angelo Ghinassi di Acquapendente, Cinzia Pellegrini di Proceno, Carlo Attilio Mancini di Gradoli, Publio Cascianelli di Arlena di Castro, Antonio De Rossi di Capodimonte, Luca Profili di Bagnoregio, Giovanni Giuliani di Onano, Fabio Bartolacci di Tuscania e Fabio Cardarelli di Sipicciano.

Immediata la replica di Diego Righini di Geotermia Italia, affidata a un video pubblicato sui social. Secondo il manager sono state messe infatti in relazione situazioni completamente diverse. Quanto accaduto in Francia, a suo dire, non potrebbe infatti mai verificarsi nell’Orvietano e nella zona del lago di Bolsena per il semplice motivo che qui i giacimenti geotermici esistono già e pertanto non è previsto alcun innesco (iniezioni di acqua ad alta pressione) al fine di determinarli. Righini è quindi tornato a tuonare contro la cattiva informazione, ovvero la presunta disinformazione che viene fatta confidando “nell’ignoranza” dei cittadini e dei giornalisti.

