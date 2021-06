Viterbo Covid, il bollettino del 27 giugno. Nessun nuovo caso e 7 guariti. Restano 48 positivi nella Tuscia, nessuno è ricoverato

27 giugno 2021 a

Nessun nuovo caso di positività al Covid 19 nelle ultime 24 ore nella Tuscia. Ci sono 7 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Viterbo di domenica 27 giugno. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 15535. Sono guariti 7 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 2 a Civita Castellana, 1 a Bomarzo, 1 a Corchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Ronciglione, 1 a Vasanello.

Al momento, delle 48 persone refertate positive al coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15034 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 171531 tamponi, 251 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21396.

È il Lazio la regione d’Italia per dosi di vaccino somministrate (88%) in percentuale sulla popolazione totale. La media italiana è dell’83%. Al secondo posto Lombardia, Puglia e Molise con 87, poi Liguria con 86, Friuli, Campania, Abruzzo e Marche con 84. E ancora: Umbria, Emilia Romagna e Veneto con 83; Piemonte e Sardegna con 82; Valle d’Aosta 81; Basilicata, Toscana e Provincia di Trento con 80; Bolzano 79%; Calabria e Sicilia 77. L’analisi è aggiornata a questa mattina alle 6 e sono elaborati dall’Istat sulla base dei dati forniti dal governo. "Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popolazione. Ora andiamo avanti: con vaccini e 100% tracciamento. Contro la variante delta e per tornare a vivere». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commentando i risultati della campagna vaccinale nella regione che sta andando a gonfie vele.

