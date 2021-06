Viterbo, incidente a Canepina. Ottantenne fuori strada con l'auto: è in gravissime condizioni

27 giugno 2021 a

Brutto incidente questa mattina, domenica 25 giugno, lungo la strada provinciale 25 che collega i Cimini a Viterbo. Tutto è avvenuto a metà mattinata poco fuori dall'abitato di Canepina. Per cause che sono ancora da accertare una Fiat Panda grigia è finita fuori strada capovolgendosi. Alla guida un ottantenne del posto che è rimasto gravemente ferito.

I soccorsi sono stati chiamati da alcuni automobilisti che hanno notato la vettura ribaltata a bordo strada con un anziano primo di sensi all'interno. Sul posto poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. i vigili non hanno dovuto effettuare nessuna operazione per estrarre l'uomo dall'auto. L'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari del 118: le sue condizioni sono apparse disperate dunque è stata fatta atterrare poco lontano l'eliambulanza che lo ha trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle.

Ancora da decifrare la dinamica. Ma sembra che nell'incidente non siano coinvolti altri mezzi, In questo senso sono in corso tuttavia degli accertamenti per capire perché l'uomo ha perso il controllo dell'auto.

