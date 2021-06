Viterbo, crolla tetto di una palazzina. Tragedia sfiorata a Civita Castellana

Alfredo Parroccini 27 giugno 2021 a

a

a

Civita Castellana, verso le 17 un forte boato ha scosso via del Casaletto e impaurito i numerosi residenti che abitano nella zona. Il boato è stato causato dal crollo improvviso della parte esterna del tetto di una palazzina che è in corso di ristrutturazione. Il crollo del tetto ha distrutto il balcone sottostante di un appartamento e lesionato la facciata. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che, a scopo precauzionale e in attesa degli accertamenti di rito, hanno dichiarato temporaneamente inagibile l’intero stabile. Le famiglieche abitano nella palazzina, composta da circa sei appartamenti, sono state fatte evacuare. Fortunatamente al momento del cedimento non sono state coinvolte né gli inquilini del palazzo né i pedoni che transitano lungo la via. Non sono stati registrati pertanto feriti. ” Abbiamo sentito un fortissimo rumore- spiegano alcuni residenti della zona- simile a quello di un terremoto. Abbiamo avuto molta paura”.

