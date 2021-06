Mare, malore in acqua a Tarquinia. Uomo di 63 anni in gravi condizioni. Trasportato in elicottero all'ospedale

26 giugno 2021 a

Paura nel pomeriggio di sabato 26 giugno a Tarquinia Lido. un uomo di 63 anni è stato soccorso in acqua dopo che ha avuto un malore in acqua. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e quelli del commissariato. Sarebbero stati alcuni soggetti che erano in spiaggia a segnare l'uomo in difficoltà. E' stato riportato a riva dove ci sono stati diversi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Viste le condizioni critiche dell'uomo, è stato disposto il trasferimento in ospedale con l'eliambulanza.

