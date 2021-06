Cassia bis, multe con l'autovelox. "Sono illegittime", parte la denuncia in procura

Beatrice Masci 27 giugno 2021 a

a

a

Non si ferma la battaglia intrapresa da Felice Iacobellis, segretario generale dei Comuni di Sutri, Graffignano e Castiglione in Teverina, contro i Comuni di Campagnano Romano e Formello, titolari, in due, di sei autovelox che sanzionano centinaia di cittadini che dalla Tuscia si muovono in direzione di Roma percorrendo la Cassia bis. Per quanto riguarda le multe “personali”, Iacobellis le ha impugnate e attende sviluppi. Ma il suo disappunto: “Percorro la Cassia bis per motivi di lavoro, certificato”, si è trasformato in querela nei confronti dei due Comuni. I motivi li spiega lo stesso Iacobellis: “Dopo aver ottenuto anche da Campagnano i documenti che avevo sollecitato con una richiesta di accesso agli atti, mi sono trovato di fronte a diverse anomalie. I due Comuni, tanto per cominciare, hanno affidato alla Maggioli spa la gestione degli autovelox con una gara d’appalto che oserei definire su misura, visto che la società è stata l’unica a presentarsi. Inoltre, altra cosa strana, la gara d’appalto è stata realizzata dal Comune di Formello anche per conto di Campagnano. Infine, quando si è arrivati all’affidamento, questo fondamentale passaggio è stato effettuato dal Comune di Campagnano solo con una delibera di giunta, quando la legge stabilisce che sia il consiglio comunale a dover deliberare”.

Autovelox sulla Cassia, annullate le multe

Ma non è finita, dalla documentazione ricevuta, Iacobellis ha scoperto che la società aveva già, dal 2014, la gestione degli autovelox: “Gestione che di fatto è stata rinnovata con la singolare gara d’appalto”, spiega il segretario generale, che chiarisce: “In tutta questa vicenda, quello che maggiormente mi stupisce è il fatto che Formello abbia autorizzato la gestione alla Maggioli nel 2014 e l’abbia rinnovata nel 2017 con una nuova amministrazione comunale. Il servizio esterno in questione è stato avviato ben prima sia della conclusione della procedura sia della sottoscrizione del contratto, cioè già in data 13 aprile 2018, come si legge testualmente nella determinazione numero 166 del 5 febbraio 2021. Questo dato, per la sua singolarità, lascia davvero perplessi. Non è dato comprendere per quale motivo sia stato autorizzato l’avvio di un servizio ben tre anni prima del completamento delle procedure di assegnazione e senza sapere se e chi si sarebbe aggiudicata la gara. Così come mi stupisce che nello studio del progetto di fattibilità si parlasse del tratto di Cassia di proprietà del Comune, quando poi, all’atto pratico, gli autovelox controllano la strada di proprietà dell’Anas”.

Autovelox Cassia, le multe arrivate in ritardo possono essere annullate senza ricorso

Anas che, dagli atti, risulta aver successivamente autorizzato tale gestione. In particolare, la Gestione Rete di Anas Lazio ha autorizzato l’installazione dei dispositivi, con il provvedimento numero 170-2020, affermando che la documentazione fornita dall’ente fosse in regola ed esaustiva, eppure la giunta comunale, con delibera numero 139 del 19 ottobre 2017, ha autorizzato il noleggio delle apparecchiature e l’affidamento della gestione dei procedimenti sanzionatori all’interno però del solo territorio di competenza comunale. La strada Cassia bis, di competenza statale-regionale, non viene mai menzionata nella delibera. In particolare, la giunta ha inteso riferirsi soltanto al tratto di strada compreso tra il bivio con via dei Mandriali e l’uscita di via del Pavone. “La questione è tutta o quasi di natura economica - spiega Iacobellis - visti gli introiti che arrivano nella casse, sia comunali grazie alle multe, che dell’Anas”. E a proposito di “questione economica”, va segnalato che l’appalto prevede, oltre al noleggio delle apparecchiature, anche la gestione dei procedimenti sanzionatori per un importo massimo di 240.000 verbali elevabili nel quinquennio. “Eppure - spiega Iacobellis - ogni anno vi sono incassi, come risulta dai rendiconti consuntivi del Comune regolarmente pubblicati, che ammontano a circa 3 milioni, di cui circa 700.000 vanno alla Maggioli. Questo almeno stando a quanto risulta da atti pubblici, perché i reali rapporti di dare-avere tra le parti sono rimasti secretati”. Si tratta, però, di soldi che escono dalle tasche dei contribuenti grazie alla multe, soprattutto viterbesi a ben guardare, visto che, come detto, la strada in questione è quella utilizzata da chi si sposta dalla Tuscia a Roma per motivi di lavoro. Ecco allora perché Iacobellis ha intrapreso questa battaglia: “Ho informato le giunte viterbesi con cui collaboro. Attendo che mi rispondano, visto che sono interessati i cittadini dei rispettivi Comuni. Attendo anche che le indagini facciano il loro corso”.

"Autovelox irregolari sulla Cassia bis". La battaglia del segretario contro le multe. Nel mirino i comuni di Formello e Campagnano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.