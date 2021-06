Mare, guardia medica. Dal 28 giugno attivo il servizio a Montalto Marina. Gli orari

26 giugno 2021 a

Torna il servizio di guardia medica al mare a Montalto Marina. L'amministrazione comunale comunica che dal 28 giugno al 31 agosto è attivo a Montalto Marina (Centro Servizi via Tevere) il servizio di guardia medica turistica. In accordo con la Asl di Viterbo sono stati stabiliti i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Nelle ore notturne, il sabato e la domenica saranno attivi i servizi di continuità assistenziale presso la guardia medica nel complesso Villa Ilvana (0766846500). Per quanto riguarda le emergenze sanitarie è comunque sempre attivo h24 il numero 118.

"Anche quest'anno la Asl di Viterbo ha predisposto il servizio durante la stagione estiva - dichiara l'assessore alla sanità Fabio Valentini - presso i locali messi a disposizione dal Comune. Un servizio importante ed essenziale per i villeggianti che scelgono il nostro litorale per trascorrere le vacanze. Ringrazio la Asl per la disponibilità e per la collaborazione con l'ente".

Intanto sempre per quanto riguarda il Litorale sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale di Via Torre Marina. "Questo è il primo di una serie di lavori - spiega l'assessore Giovanni Corona - per i quali a dicembre 2020 abbiamo richiesto ed ottenuto finanziamenti da Cassa depositi e Prestiti, con lo scopo di riqualificare, tra i vari interventi, anche alcune strade di Montalto marina. Nello specifico via di Torre Marina è una porzione di un progetto più ampio che comprende il rifacimento di strada Litoranea (per un importo totale di 250mila euro), oltre a via di Scirocco e via delle Spugne. In questi mesi abbiamo lavorato duramente insieme agli uffici tecnici con lo scopo di mettere in campo una serie di opere, per un totale di circa 7 milioni di euro, di cui quasi 3,5 dedicati al rifacimento delle strade tra Montalto, l'area dei fotovoltaici e Pescia".

