Viterbo, nasce il parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia. Sarà guidato da Osanna che è stato direttore a Pompei

E’ come assestare un ko all’ultima ripresa, oppure riuscire in un doppio salto mortale, in una gara di tuffi, con esiti di perfezione. E’ così che Tarquinia, insieme a Cerveteri, diventa un unico parco archeologico autonomo, costituendo un dei quattro musei autonomi italiani. Il via libera al progetto è arrivato con l’ok del Consiglio dei Ministri. Il sito comprende la necropoli della Banditaccia, la più estesa dell’area mediterranea, dal 2004 patrimonio dell’umanità; il museo archeologico nazionale con sede nell’antico Palazzo Vitelleschi, e la necropoli di Monterozzi. E’ una ristrutturazione in vista della sfida recovery, fa sapere il ministro Franceschini, includendo di fatto Tarquinia e Cerveteri in un progetto di più ampio respiro ma con una sua specifica autonomia.

Qualcosa in grado di catapultare nella rete museale più famosa e importante d’Italia anche la città etrusca. Alla guida ci sarà l’archeologo Massimo Osanna, ex direttore del parco archeologico di Pompei. “Un successo che arriva da lontano - spiega il sindaco Giulivi - sono stati tanti gli incontri con Osanna e con i referenti del Ministero, prima di arrivare a questo traguardo, anzi colgo l’occasione per ringraziare sia Franceschini che tutti i collaboratori del Ministero”.

Cosa cambia rispetto a prima?

“E’ l’autonomia ad essere diversa, sarà una gestione al di fuori di quella nazionale, con interventi mirati e con un suo direttore che è appunto Massimo Osanna, e che con le sue competenze costituisce un riferimento e una garanzia importanti. Per fare una analogia comprensibile, funzionerà alla stessa stregua di Pompei. Con la conseguenza che ci saranno fondi canalizzati ad hoc”.

C’era sempre lei nel 2004 quando Tarquinia, insieme a Cerveteri, sono state riconosciute patrimonio Unesco, un segno del destino?

“Piuttosto il frutto di tanta fatica e determinazione. Non si arriva a caso a certi traguardi, ci vuole l’impegno e il lavoro. Oggi questo nuovo riconoscimento ci ripaga di tanti sforzi e sono sicuro che dai 150.000 visitatori di prima del Covid che sono una bella cifra, arriveremo a numeri ancora più significativi. Le nostre risorse sono il turismo e l’agricoltura, due settori sui quali punto molto e che possono e devono viaggiare insieme. Ecco, oggi il nostro paese aggiunge un tassello importante a questo percorso. E ciò spinge la nostra squadra amministrativa a fare sempre di più e meglio”. Esulta anche l’assessore Martina Tosoni: “Una bellissima notizia che aspettavamo da qualche giorno. La nascita di questo nuovo istituto autonomo ci permetterà di vincere la sfida del recovery plan e intraprendere al meglio la vera ripartenza per il nostro paese. Ora non ci resta che aspettare i passi successivi e le linee guida, per metterci subito al lavoro in sinergia con Cerveteri e il ministero della cultura”.

