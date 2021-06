Viterbo, cane di grossa taglia azzanna donna a passeggio con un cucciolo. Terrore a Tarquinia nella zona di Marina Velka

B. M. 26 giugno 2021 a

Una passeggiata serale ha rischiato di finire in tragedia, visto che i protagonisti, una donna e il suo cucciolo, sono ricoverati dopo essere stati attaccati da un cane uscito dal giardino di una villa. E’ successo all’interno del consorzio di Marina Velka due sere fa poco dopo le 20. La donna, residente in un’abitazione situata all’interno del consorzio, il cui regolamento prevede regole precise per i possessori di animali, stava passeggiando con un piccolo Terrier. All’altezza di una villa si è all’improvviso aperto il cancello e un cane di razza Bull Terrier è uscito di corsa e si è diretto contro l’altro cane.

La proprietaria di quest’ultimo, nel tentativo di salvare il suo amico a quattro zampe dall’assalto dell’altro, molto più grosso, lo ha preso in braccio, essendo, a sua volta, assalita dall’animale. Risultato: la signora ha riportato una frattura scomposta alla mano con la quale aveva cercato di proteggere il suo cane, mentre il Terrier è stato azzannato più volte alla pancia ed è finito dal veterinario con l’intestino a pezzi ed esposto.

Udendo le urla e le richieste di aiuto sono usciti anche i proprietari del Bull Terrier, ma l’assalto era ormai stato condotto in porto. La signora è stata ricoverata in ospedale e nei prossimi giorni dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura. Nel frattempo ha presentato una denuncia alla polizia locale.

