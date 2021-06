Viterbo Covid, nessun ricoverato a Belcolle. Gli infermieri di malattie infettive tirano un sospiro di sollievo

26 giugno 2021 a

L’ospedale Belcolle è sempre più Covid free. Ieri, venerdì 25 giugno, per il secondo giorno consecutivo la Asl ha ufficializzato, tramite il bollettino, che non ci sono positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale. Dunque dopo aver chiuso già da diversi giorni la terapia intensiva Covid ed aver iniziato il processo di smantellamento dei reparti specializzati per i malati con il virus che erano dislocati nel blocco D (la cosiddetta palazzina Covid), anche a malattie infettive (un’altra delle trincee della pandemia) si sta tirando un sospiro di sollievo.

In tutta la provincia restano 73 le persone ancora positive al virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Ma tutti stanno trascorrendo la convalescenza a casa. Dunque non ci sono malati gravi. Le scene del primo lockdown e della seconda ondata da ottobre alla primavera con i posti di terapia intensiva quasi al completo. sembrano essere un ricordo. Ieri nessun nuovo caso in tutta la Tuscia e dunque i contagi al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza nel febbraio 2020 in provincia di Viterbo sono stati 15.534. Ieri sono guariti 4 pazienti residenti: 2 a Montalto di Castro, 1 a Gallese, 1 a Vejano.

Al momento, delle 73 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15008 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 170993 tamponi Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21370.

