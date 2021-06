Viterbo Covid, il bollettino del 25 giugno. Nessun nuovo caso e 9 guariti

25 giugno 2021 a

Nessun nuovo caso accertato di positività al Covid-19 è stato comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo coronavirus della Asl di Viterbo. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 15534. Sono guariti 4 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 2 a Montalto di Castro, 1 a Gallese, 1 a Vejano.

Al momento, delle 73 persone refertate positive al coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15008 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 170993 tamponi, 242 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21370. Insomma una situazione che andata migliorando, come nel resto d'Italia, nelle ultime settimane tanto che al momento non risultano persone ricoverate in ospedale e il reparto Covid è in via di smantellamento.

Ieri nel Lazio sono state raggiunte 4,9 milioni di somministrazioni di vaccini anti Sars-CoV-2. "Lazio prima Regione italiana per dosi somministrate ogni 100mila abitanti". ha sottolineato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ieri su quasi 9mila tamponi nel Lazio (-255) e oltre 13mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 97 nuovi casi positivi, si registrano 3 decessi (+1), i ricoverati sono 254 (-2). I guariti sono 335, le terapie intensive sono 74 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 65.

