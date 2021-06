Viterbo, spaccio. Straniero sorpreso a cedere hashish a Orte: arrestato

24 giugno 2021 a

I carabinieri della stazione di Orte hanno sorpreso un cittadino originario del Gambia, richiedente asilo, mentre cedeva due dosi di hashish ad un giovane del luogo per un peso di 2 grammi, ed immediatamente lo hanno fermato ed hanno bloccato l’ azione di spaccio; successivamente gli stessi carabinieri hanno perquisito la sua dimora ed hanno trovato un bilancino di precisione per pesare la droga oltre ad altro materiale per lo spaccio. Lo hanno quindi dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Civita Castellana in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Viterbo.

.Per quanto riguarda invece le truffe legate al reddito di cittadinanza, I carabinieri della stazione di Capodimonte unitamente ai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo, a seguito di una puntuale e mirata investigazione hanno denunciato un cittadino originario del Marocco ma residente a Capodimonte, perché è stato scoperto che ha recepito oltre 21.000 euro di reddito di cittadinanza senza averne diritto.

Il soggetto per rientrare nei parametri previsti per il beneficio, ha prima omesso di comunicare il reddito da lavoro dipendente del coniuge, e successivamente trovando lavoro anche lui, ometteva di comunicarlo. Scoperto dai Carabinieri della Stazione di Capodimonte è stato denunciato.

