Lago di Bolsena. La pagella degli ambientalisti: "Sta stornando pulito"

Il lago sta ritornando pulito, grazie ai lavori di messa a norma e di riparazione di depuratori e fogne. Rimangono, però, gli sversamenti occulti da case e attività economiche. Sono gli ambientalisti di Bleu, Bolsena lago d'Europa, che con puntualità criticano o sostengono gli sforzi delle istituzioni preposte alla manutenzione degli impianti di depurazione. Nel passato le critiche erano preponderanti, ora invece si sottolineano le azioni di intervento di Regione e Talete. Sul proprio blog internet, l'associazione per la tutela del lago torna sull’andamento dei lavori di ripristino del sistema fognario del lago di Bolsena, toccando quattro punti.

Uno. “A fine aprile è iniziata, in ritardo, la seconda fase prevista dal protocollo di intesa, quella dell’attività di conduzione. Il ritardo relativo al programma comunicato nell’ultima notizia dello scorso gennaio, è dovuto a problemi amministrativi. Di durata di un anno (prorogabile di un altro anno), prevede la conduzione e la prosecuzione della messa a norma dell’impianto circumlacuale, comprese le stazioni di sollevamento dei reflui”. Due. “È in corso di completamento (entro luglio 2021) anche la prevista attività di progettazione, che permetterà di avere un quadro completo dell’investimento necessario al pieno ripristino dello stato ottimale di condotte, stazioni di sollevamento e impianti di depurazione di Marta e Valentano, al fine di poter reperire i fondi necessari”.

Tre. “È stato affidato e è in corso di realizzazione un sistema di telecontrollo di tutte le stazioni di sollevamento, finalizzato a segnalare con immediatezza qualsiasi anomalia di funzionamento dei sistemi di sollevamento. Ciò consentirà alle squadre di pronto intervento di Talete di intervenire in tempi brevissimi per evitare sversamenti nel lago”.

Quattro. “Dal 4 maggio la Regione Lazio ha affidato a Talete, con uno stanziamento di circa 500 mila euro, la conduzione e la realizzazione di interventi per migliorare il funzionamento del depuratore posizionato sul fiume Marta. Attualmente l’impianto è (per quanto possibile e al netto di guasti imprevedibili, a “zero sversamenti”. Sembra che dopo molti anni, questa estate, i bagnanti potranno godersi un lago pulito. Rimane il problema degli sversamenti occulti e l’inquinamento fognario della falda da abitazioni e esercizi non a norma. Talete, comunque, sta continuando l’attività di ricognizione degli scarichi irregolari, prevista nel protocollo d’intesa”.

Dall'associazione apprezzano come la Regione Lazio abbia “inteso dedicare una particolare attenzione ai nostri problemi, attenzione sostenuta dall’energica azione e dall’interessamento di Wanda d’Ercole che è stata nominata a marzo direttrice generale della Regione. Sempre a marzo, è stato eletto amministratore unico di Talete Salvatore Genova, che ha dimostrato, anche con la presa in carico del depuratore di Marta, la sua premura per l’ambiente lacustre e marino”.

