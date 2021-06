Tarquinia, il negozio di pasta all'uovo Claudia festeggia oggi 50 anni di attività

A. M. V. 24 giugno 2021 a

a

a

La pasta all’uovo Claudia festeggia oggi, 24 giugno, 50 anni di attività, e aspetta i suoi clienti per brindare insieme nel locale. Un traguardo importante per un’attività, tanto più di questi tempi. Un locale gastronomico storico che molti cittadini hanno voluto segnalare, per mostrare la loro vicinanza e il loro apprezzamento.

Sicurezza in spiaggia, via al piano di salvamento collettivo della Capitaneria di porto

Il 24 giugno del 1971 iniziava a Tarquinia, in via Cesare Battisti, una bella storia, di quelle che hanno per protagoniste persone, progetti, passioni, professionalità e dedizione. Esattamente cinquanta anni fa, come domani, apriva i battenti in un locale a pochi metri da dove opera tuttora, la pasta all’uovo Claudia. Ormai sono veramente poche le attività che hanno così lunga durata e, in tempi di crisi come questa, ci uniamo agli auguri di tanti cittadini.

Ombrellone e lettini sospesi negli stabilimenti Tibidabo e Le Dune a Tarquinia Lido e Sant'Agostino

Nel 2018 , Claudia ha deciso di godersi la meritata pensione passando il testimone al figlio più grande, Marco, e alla nuora Samantha, che sono ben felici e grati di portare avanti un’attività così ben avviata, perche sarebbe stato un vero peccato chiudere e mandare sprecato un così prezioso patrimonio di competenza, tradizione ed amore per il lavoro. Per questo,oggi, l’appuntamento per amici e clienti è al negozio, per brindare, festeggiare “e per ringraziare tutti – dicono dalla pasta all’uovo – di averci sostenuto sino a raggiungere questo grande traguardo”.



Sicurezza del ponticello delle Saline. Partiti i lavori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.