Viterbo, Greta e Stefano primi sposi dopo il lockdown. Tutto esaurito nei ristoranti per i primi matrimoni dopo il lockdown

Un via libera, quello di sabato 19 giugno, che ha visto praticamente tutti i ristoranti e le location della provincia di Viterbo ospitare di nuovo ricevimenti nuziali. Una partenza col botto in tempi di post Covid. Fino all’ultimo, infatti, le coppie di sposi, specialmente quelle di giugno, sono state in bilico, in attesa di sapere se e quando avrebbero potuto finalmente convolare a nozze ed effettuare anche il pranzo con parenti ed amici. Lo sanno bene Greta Federici, 26 anni, e Stefano Radini, 32 anni, di Vejano, lei infermiera professionale e lui impiegato all’aeroporto di Fiumicino. Nella locale chiesa di Santa Maria Assunta, proprio sabato 19, i due ragazzi, hanno pronunciato il fatidico sì. “Sono stati preparativi al cardiopalma - racconta la giovane sposa - per un pelo non siamo rientrati nella restrizione che ha previsto la possibilità di festeggiare solo a partire dal 15 giugno”.



Proprio sul filo di lana quindi?

“Sì - spiega ancora emozionato Stefano - è stata una tempesta di alti e bassi. Un giorno c’era una regola, il giorno dopo veniva smentita, una volta era una data poi ne subentrava subito un’altra. Eravamo quasi pronti a spostare il matrimonio, ma poi finalmente è arrivato il via libera a partire dal 15 giugno”.

Come è stato organizzare tutto in tempi di Covid?

“Ci siamo dovuti confrontare - continuano a spiegare i due - con tutti i fornitori, ma soprattutto con la struttura che ci ha ospitati, in questo caso Villa Sofia a Viterbo, il protocollo è stato rigido ma ci ha consentito di stare tranquilli”.

Nel dettaglio?

“Intanto abbiamo dovuto stilare la lista degli invitati con il numero di telefono e portarla qualche giorno prima del 19 giugno, poi ci siamo dovuti sincerare che ogni invitato avesse effettuato il vaccino - la prima dose - da almeno 15 giorni, o il tampone entro le 48 ore precedenti, oppure avesse la certificazione che attestasse la negatività dopo aver avuto il Covid. Devo dire - continua Greta - che sono stati tutti molto ligi al dovere e nessuno si è tirato indietro. Soltanto quattro o cinque persone hanno scelto di non venire perché non se la sentivano di fare il tampone o il vaccino. Chi ha scelto di essere presente ha dimostrato grande senso di responsabilità e ha indossato la mascherina anche all’aperto. Anche i responsabili della location erano molto attenti, hanno servito loro il buffet, indossato i guanti e osservato quanto le regole imponevano. C’è stata anche la musica e alla fine la festa è perfettamente riuscita”.

Oggi Stefano, che un po’ somiglia al Clark Kent del film, quello che si trasforma in Superman, e Greta, che ricorda le bellezze delle dive anni ‘60, sono sulle spiagge della Sardegna a godersi il loro viaggio di nozze. L’anno scorso, in piena pandemia, una storia così non sarebbe potuta accadere e loro di questo sono consapevoli.

