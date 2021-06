Lago di Bolsena, vende alcolici a minorenni. Denunciato il gestore di un bar

23 giugno 2021 a

I carabinieri della compagnia di Montefiascone dalla giornata di sabato a lunedì, hanno effettuato una serie di servizi capillari di controllo delle località turistiche con particolare riferimento ai Comuni del lago di Bolsena, verificando la corretta circolazione stradale e controllando i locali maggiormente frequentati, valutato l’ impatto della grande affluenza di giovani in concomitanza con l’ inizio della “zona bianca” e l’ arrivo delle temperature estive. La compagnia ha impiegato 22 pattuglie e 50 Carabinieri denunciando 3 persone e ritirando 5 patenti , in particolare. A Montefiascone i carabinieri della stazione e del nuclio operativo radiomobile hanno ritirato 5 patenti per guida in stato di ebrezza alcolica a 5 giovani che transitavano in zona, e che al termine del controllo sono risultati con il tasso alcolico elevato e fuori norma; a Bolsena i carabinieri della Stazione hanno denunciato il gestore di un noto bar, sorpreso a vendere bevande alcoliche a giovanissimi minori di 16 anni.

A Castiglione in Teverina i carabinieri della stazione hanno denunciato un giovane di origini campane di 21 anni, che hanno sorpreso con 10 Smart Watch e 3 Air Pods della Apple per un valore di mercato di migliaia di euro e pronti ad essere venduti in zona, ma completamente falsi; infatti il giovane è stato denunciato per commercio di prodotti contraffatti.

Ad Onano infine, i carabinieri della stazione hanno denunciato per detenzione di droga un giovane che è stato sorpreso con 16 grammi di sostanza stupefacente divisa in dosi e pronta ad essere venduta tra marijuana, hashish e cocaina.

