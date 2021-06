Mare, squalo di 40 chili catturato dalla squadra di pesca di Civita Castellana "The Pap Fishing" | Foto

Alf. Parr. 23 giugno 2021 a

a

a

I giovani e il mare. Nelle acque antistanti il porto turistico Riva di Traiano la squadra di pesca civitonica “The Pap Fishing”, formata da Alessandro Papandrea, Francesca Ciucci e Lucio Zippo, è riuscita a catturare una verdesca lunga ben due metri e dal peso di 40 chilogrammi. La lotta tra i pescatori falisci, che erano a bordo dell’imbarcazione “Il Giaguaro” e lo squalo è stata faticosa ed è durata circa quaranta minuti.

Ultima uscita verdesca Pubblicato da Lucio Zippo su Venerdì 18 giugno 2021

La tecnica sportiva utilizzata è stata quella del “drifting” con esca una sarda. “Quando lo squalo ha abboccato ed è salito in superficie - commenta Alessandro Papandrea -, siamo rimasti davvero stupiti e meravigliati per le sue dimensioni. Una verdesca così grande non l’avevamo mai vista. Una sorpresa che ci ricorderemo a lungo. Un ringraziamento speciale va rivolto agli sponsor Teo’s Fishing Shop e Attrezzatura Traiano Fishing”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.