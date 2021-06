Lago Vico, inquinamento e Chemical City. Presto un incontro con il ministro dell'ambiente anhe sula

A. S. 23 giugno 2021 a

La senatrice Vilma Moronese presidente dalla presidente della XIII commissione permanente, ambiente e territorio del Senato comunica “che a breve verrà convocato presso il Ministero dell’Agricoltura, guidato dal ministro Stefano Patuanelli, un tavolo per affrontare i problemi ambientali e di salute che da tempo venivano segnalati da diverse associazioni”. I problemi di cui si parla sono quelli riguardanti il lago di Vico. Moronese annuncia infatti sulla sua pagina Facebook di aver incontrato il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, che ha dato la sua piena disponibilità per affrontare le problematiche esposte dalla senatrice.

Ciao a tutti voglio aggiornarvi sulle evoluzioni positive in merito ad alcuni problemi riguardanti l’ambiente e la... Pubblicato da Vilma Moronese Cittadina Senatrice M5S su Martedì 22 giugno 2021

“Ringrazio innanzitutto il ministro e collega Stefano Patuanelli per la sua disponibilità e sensibilità - agiunge la senatrice -, adesso spero che con la convocazione di questo tavolo, dove verranno invitate tutte le parti in causa, ovvero i cittadini e le associazioni, i sindaci, la Regione, gli agricoltori, e gli altri enti tra cui anche l’Università, riusciremo a trovare delle soluzioni insieme”.

A maggio era stata sempre la senatrice Moronese ad aver fatto pervenire al Ministero delle Politiche agricole un’interrogazione nella quale venivano illustrati i problemi che investono il lago di Vico e con la quale veniva richiesta la convocazione di un tavolo presso il Ministero. Anche la questione della Chemical City che ad oggi non appare per nulla chiara, potrebbe a breve vedere una svolta, infatti anche l’ex stabilimento militare dei materiali di difesa N.B.C. che ricade nel comune di Ronciglione ed è situato sul margine del lago è stato attenzionato dalla senatrice che, a questo proposito, ha dichiarato “per quanto riguarda la bonifica della Chemical City, per la quale sto seguendo un altro percorso in quanto attiene alle autorità militari, a breve comunicherò i nuovi aggiornamenti e faremo il punto della situazione.” conclude Moronese.

