Viterbo, riquliaficazione via Saffi. Il Comune punta sull'arte

Palazzo dei Priori vuole salvare via Saffi. I commercianti e i titolari delle attività presenti in questo pezzo di centro storico hanno perso la voce a furia di gridare: “Se c'è qualcuno batta un colpo”. Alla fine “il colpo” sembrerebbe in prossimità di essere davvero battuto. Lo stanno preparando a Palazzo dei Priori e nello specifico in un lavoro di sponda tra assessorato alla cultura e turismo e assessorato allo sviluppo economico. In buona sostanza l’operazione, su cui al momento le bocche restano cucite, si starebbe muovendo sull’asse Alessia Mancini-Marco De Carolis. Si tratta dell’elaborazione di un progetto per la riqualificazione artistica dell’area. Il primo passo verso un intervento che dovrebbe essere sostanzioso e che punterebbe a riaccendere l’interesse e il passeggio su una via che negli ultimi anni è letteralmente collassata, sotto il profilo commerciale, su se stessa. Sedici gli spazi commerciali che nel corso del tempo hanno chiuso per non essere più riaperti.

Un vero e proprio buco nero nel tessuto commerciale e sociale cittadino da cui puntualmente arriva un grido di dolore e allarme da parte degli imprenditori presenti che temono di finire risucchiati anche loro nel nulla. Oggi, a differenza del passato, le cose dovrebbero cambiare davvero. Nelle intenzioni del piano sarebbe l'arte a dover giocare un ruolo capace di fare la differenza. Dalle poche indiscrezioni trapelate il progetto contemplerebbe un arco temporale di tre anni. Un tempo ragionevole per calare l'azione e misurare gli effetti prodotti in termini di richiamo e impatto sulle attività commerciali presenti.

L’intervento punterebbe a richiudere il buco nero dei sedici spazi commerciali sbarrati e a ricollegare, anche nell'immaginario cittadino, via Saffi al Corso. Così da farne un prolungamento della passeggiata tradizionale e al tempo stesso un richiamo anche per portare altri segmenti di pubblico che oggi non frequentano più la zona.

