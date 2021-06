Viterbo, Milena Marchini conquista un altro titolo mondiale di bodybuilding nella categoria bikini over 40

Alessandro Quami 22 giugno 2021 a

Caprarola, un’altra vittoria per la culturista Milena Marchini. Questa volta è il mondiale della federazione Cibb di bodybuilding, svoltosi domenica 20 giugno a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Una vittoria che si aggiunge ai tanti primi posti e piazzamenti che negli anni l’atleta di Caprarola, che si allena nella palestra Metamorphosys al Poggino di Viterbo, ha ottenuto. Milena Marchini è diventata campionessa mondiale della categoria Bikini over 40.

Entusiasta il suo allenatore-fidanzato Daniele Biagioni, di Montefiascone: “Un grande successo che le darà entusiasmo per l’imminente campionato di Capodistria, in Slovenia, che si svolgerà il 26 giugno”, spiega Biagioni, personal trainer Fipe. Sabato prossimo il mondiale è organizzato dalla federazione Ibff (International bodybuilding and fitness federation). Le vittorie danno sempre morale e sono carburante per impegnarsi ancora di più in una disciplina che impone un elevato sacrificio in termini di allenamento e di rispetto delle ferree regole, soprattutto alimentari.

Milena Marchini negli anni ha vinto il campionato del mondo dell’associazione Ibfa, l'europeo Cibb (Cup international body building), e vari campionati italiani: Wabba (World amateur body building association), Ainbb (Associazione italiana natural body building), Cibb, Opes (pesistica), Bbf (fitness). Suo anche il titolo ottenuto nel novembre 2019 a Borgaro torinese, sempre nella categoria Bikini over 40, quando l’atleta si impose nella manifestazione del Cibb per Miss e mister universo, alla quale parteciparono 178 atleti provenienti da 12 nazionalità diverse tra cui Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Est Europa. Inoltre, Milena Marchini ha mietuto molti piazzamenti di prestigio, tra cui la seconda piazza al campionato europeo Pca (Physical culture association). “Le altre atlete del team Biagioni – conclude – parteciperanno ai campionati italiani Ainbb che si svolgeranno a Bologna e a quelli organizzati a Pomezia dai circoli sportivi Csen”.

