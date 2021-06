Mare, ombrellone e lettini sospesi negli stabilimenti Tibidabo e Le Dune a Tarquinia Lido e Sant'Agostino

22 giugno 2021 a

a

a

Tarquinia Lido, ci sono ancora posti disponibili per “Un posto al sole”. Quest’anno il progetto del brand socio-solidale Jarambao è infatti sbarcato anche a Tarquinia. Fino al 30 giugno si potrà usufruire gratuitamente di 1 ombrellone e 2 lettini presso lo stabilimento balneare il Tibidabo al Lido, stesso discorso, ma fino a fine stagione, presso lo stabilimento Le Dune di Sant’Agostino.

Tornano i bagnini nelle spiagge libere. Da fine giugno vigilanza negli arenili delle Saline, Porto Clementino e piazza delle Naiadi

A poter usufruire della postazione “sospesa” saranno le persone in difficoltà, i meno abbienti o i diversamente abili, quelle “persone speciali - come le definisce l’ideatore dell’iniziativa Gianfranco Gargiulo, patron del brand Jarambao -, che non hanno la possibilità di pagarsi una giornata al mare”.

Spiaggia di Sant'Agostino, i non residenti pagheranno il doppio per parcheggiare

Il principio è quello del caffé sospeso e mira ad aiutare le persone più bisognose. Sei le postazioni individuate da Jarambao a nord di Roma, di cui due a Tarquinia. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in Com une, al vicesindaco Luigi Serafini. “Per prenotarsi – spiega Serafini -, ci si può rivolgere direttamente ai due stabilimenti balneari. La postazione ‘sospesa’ vuole venire incontro a chi voglia passare qualche giornata al mare, ma non ne ha le possibilità”.

Rischia di annegare per aiutare il suo cane. Salvati dal bagnino di Boa Sorte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.