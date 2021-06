Lazio, nuovo bando regionale per dottorati industriali. Ecco come candidarsi

22 giugno 2021 a

Pubblicato nei giorni scorsi sul sito della Regione Lazio l’avviso pubblico da 5.050.000 euro per i dottorati industriali, pensato per contribuire e dare vita a percorsi di alta specializzazione, molto innovativi, coerenti con un programma formativo stabilito in collaborazione con gli attori economici regionali. Si tratta della seconda edizione di questo bando dalle modalità grandemente innovative; la prima edizione – dell’anno scorso, che aveva una dotazione di 4.350.000 euro – ha contribuito al finanziamento (con una quota che va dal 50% al 70% della spesa) di 100 borse di studio per altrettanti dottorati, pensati per dare vita a dottorati di alta specializzazione realizzati in collaborazione con il mondo delle imprese. Nella sua prima edizione, il bando aveva coinvolto 11 Università statali e non statali del Lazio e aveva visto la partecipazione di Pmi, grandi imprese, enti di ricerca e fondazioni.

Questa seconda edizione è in continuità con quella precedente anche se stavolta, con un impegno finanziario di 5.050.000 di euro, si punta a finanziare 10 dottorati in più (arrivando dunque a 110). È questa l’importante novità di questa edizione: I’avviso consente infatti di attivare due tipologie distinte di dottorati di innovazione: oltre a quelli in collaborazione con le imprese anche alcuni da realizzare assieme alla la pubblica amministrazione regionale.

Per quanto riguarda questa nuova tipologia di dottorati, attuata in via sperimentale e cui sono stati destinati 700.000 euro, i percorsi di dottorato dovranno essere attivati dalle Università in partnership con la stessa Regione Lazio. In questo caso la sovvenzione della Regione Lazio sull’importo complessivo di una borsa triennale coprirà il 100% dell’importo e saranno finanziate fino a 10 borse di dottorato incentrate principalmente sulle tematiche della transizione digitale ed ecologica e sui temi dell’innovazione sociale.

Per tutte e due le tipologie di dottorati, sarà possibile che parte del percorso di dottorato sia svolto all’estero per un periodo da 3 a 6 mesi. A poter fare domanda per il bando saranno le università, pubbliche e private del Lazio, mentre i destinatari ultimi dell’intervento sono i giovani laureati che abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 5 anni alla data della pubblicazione dell’bando, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio. “Questa nuova edizione del bando – ha detto l’assessore regionale Orneli –, è il segno di quanto la Regione punti sull’investimento sul capitale umano e sulle competenze come valore aggiunto per lo sviluppo e punto di collegamento decisivo tra mondo della ricerca e mondo dell’impresa”.

