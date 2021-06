Viterbo Covid, il bollettino del 21 giugno: nessun nuovo caso e 4 guariti. Solo una persona ricoverata in ospedale

21 giugno 2021 a

Nessun nuovo caso si positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore e 4 guariti. Resta un solo ricoverato positivo a Belcolle. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Viterbo sull'emergenza coronavirus di lunedì 21 giugno. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano 15533. Sono 4 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 1 a Bagnoregio, 1 a Gallese, 1 a Monte Romano, 1 a Viterbo.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 1 è ricoverata nel reparto di Malattie infettive, 101 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14978 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 169900 tamponi, 114 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21340.

Intanto la Regione Lazio ha diffuso il nuovo aggiornamento sulla campagna vaccianale. "Oggi verrà raggiunto il traguardo di 4,7 milioni di dosi di vaccino somministrate nella regione Lazio e saranno superate 1,7 milioni di seconde dosi. Nell’ultima settimana sono state somministrate 11,9 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti a fronte di una media nazionale di 9,9 dosi. La campagna vaccinale procede spedita secondo la programmazione", si legge in una nota della task force della Regione Lazio sull'emergenza coronavirus. "Ce l’abbiamo fatta. Il Lazio dopo un anno e mezzo è in zona bianca e si può tornare insieme e in sicurezza, l’iniziativa nei parchi del Lazio è una bellissima occasione per tornare a goderci la vita in sicurezza". Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’iniziativa di presentazione del programma di oltre mille eventi estivi gratuiti che si svolgeranno nei Parchi regionali di tutta la regione.

