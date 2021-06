Viterbo, incidente. Moto contro un albero: ferito grave trasportato in ospedale

20 giugno 2021 a

Incidente nel pomeriggio di domenica 20 giugno lungo la strada Querciaiola. Per cause che sono ancora da accertare una moto è finita contro un albero ai margini della strada nei pressi dell'incrocio con la strada Ortana.

Il motociclista, a quanto pare un quarantenne, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle. Da quello che si è appreso avrebbe riportato diverse contusioni gravi. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica e gli agenti della polizia locale per i rilievi. Al momento dell'intervento la moto era contro l'albero e l'uomo poco lontano. Nell'incidente non sembrano essere coinvolti altri mezzi, ma sono in corso gli accertamenti

IN AGGIORNAMENTO

