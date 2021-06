Viterbo, l'avvocato Roberto Alabiso confermato alla guida della Camera Penale

21 giugno 2021 a

La Camera Penale di Viterbo ha rinnovato le cariche del consiglio direttivo. Confermato all’unanimità l’avvocato Roberto Alabiso alla presidenza, l’avvocato Remigio Sicilia vicepresidente, l’avvocato Marco Russo responsabile della convegnistica. Ad affiancare il terzetto due giovani legali freschi di nomina: Domenico Gorziglia e Andrea Racioppa, rispettivamente segretario e tesoriere. I lavori dell’assemblea si sono conclusi venerdì 18 giugno con l’approvazione del bilancio e della relazione esposta dal presidente uscente, e con l’elezione finale che ha decretato il rinnovo degli incarichi e l’ingresso dei nuovi eletti.

“L’obiettivo è tornare a essere il punto di riferimento degli avvocati penalisti del foro di Viterbo per ciò che attiene i convegni specialistici, gli approfondimenti di studi e di proseguire il dialogo continuato con la magistratura viterbese, in particolare con quella penalistica, cominciando con il procuratore Paolo Auriemma, la coordinatrice, la dottoressa Silvia Mattei, i titolari dell’ufficio del gip e tutti gli altri con i quali ogni giorno ci confrontiamo anche su posizioni diverse, ma sempre in modo costruttivo e concreto – ha dichiarato il legale Roberto Alabiso-. Questo secondo mandato ci deve servire a completare il lavoro che purtroppo è stato parzialmente interrotto dall’emergenza sanitaria. Ciò nonostante abbiamo constatato con soddisfazione che l’adesione degli iscritti è raddoppiata negli ultimi due anni.

"Sono felice - conclude - che i colleghi Marco Russo e Remigio Sicilia siano ancora al mio fianco e quest’anno abbiamo anche avuto il privilegio di attingere alla gioventù forense dalla quale provengono Domenico Gorziglia, uno dei difensori più apprezzati e più noti, così come Andrea Racioppa che, com’è noto è figlio dell’avvocato Sergio Racioppa già in passato presidente della Camera Penale di Viterbo, si è saputo distinguere costruendo la propria strada con grande merito”.

