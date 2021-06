Viterbo, cani abbandonati vicino Canino. L'Enpa Grosseto: "Costretti a intervenire noi". Esposto in procura

M. C. 21 giugno 2021 a

a

a

Hanno trovato di notte due cani che vagavano sulla strada tra Canino e Ischia di Castro e se li sono portati a casa, non sapendo a che santo votarsi. Alla fine, nel cuore della notte, il santo lo hanno trovato, o meglio la santa, nella persona della presidente dell'Enpa di Grosseto, Marlena Greco, la quale nei giorni successivi ha smosso mari e monti facendo il diavolo a quattro con i comuni e le forze dell'ordine della zona per evitare ai due salvatori - che hanno dovuto ospitare i due anni per tre giorni - di sopportare disagi ancora più lunghi e alle due bestiole di finire in chissà quale canile per il resto della loro vita. Non è la prima volta che la presidente dell'Enpa di Grosseto, che ora annuncia un esposto alla Procura della Repubblica di Viterbo, deve mettere una toppa sui buchi della vicina Tuscia nell'applicazione della legge quadro 281/91, quella che affida agli enti e alle forze di polizia precisi doveri nella prevenzione del randagismo.

x 1 / 10

“A quanto pare in provincia di Viterbo – insorge l'animalista toscana – non conoscono o fanno finta di non conoscere i contenuti di questa legge. E' una vergogna: se una persona trova un cane di giorno contatta i vigili urbani, se lo trova di notte si rivolge ai carabinieri, i quali chiamano subito il canile convenzionato con il comune per venire a prendere l'animale. Non sta né in cielo né in terra che la persona che salva il cane deve poi tenerselo in casa finché non si trova il proprietario, come è successo a queste, le quali hanno dovuto ospitare le due bestiole per ben tre giorni, finché il comandante dei carabinieri di Ischia ha rintracciato il padrone grazie alla sua rete di conoscenze. I cani non erano microchippati”.

Cuccioli affogati, condanne confermate per i gestori del canile Fontana

La Greco non risparmia nessuno: comuni di Canino, Ischia, vigili urbani, carabinieri. “Un comandante dei carabinieri o dei vigili che si mette a cercare il padrone personalmente? Ma stiamo scherzando? Le leggi vanno rispettate, ci sono delle procedure chiare da seguire quando si trovano dei cani per strada. Si attiva subito il canile convenzionato, si controlla il microchip. Se il cane non è microchippato e si riesce a risalire comunque al proprietario, quest'ultimo va sanzionato pesantemente. Nulla di tutto ciò è stato fatto in questa circostanza, anzi il Comune di Canino e quello di Ischia hanno pure fatto a scaricabarile, visto che i cani erano stati trovati sulla strada che collega i due paesi”.

La polizia stradale salva sull'autosole due cuccioli da morte sicura. E' possibile adottarli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.